Presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció a su cargo: "Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país"

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció la renuncia a su cargo, este jueves 5 de noviembre, mediante un mensaje compartido en sus redes sociales.



"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República (...). Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país”, anunció el presidente paraguayo.

Peña renunció tras una crisis desatada por la intervención y el cierre de la entidad bancaria Ueno Bank, que afecta a millones de clientes.

El mandatario además renunció después de que los bloques de la Cámara de Diputados anunciaran su respaldo a un juicio político en su contra que habría tenido los votos necesarios para destituirlo.

"Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado", dijo Peña, quien precisó que su prioridad es "la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero".

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central Paraguayo (BCP) intervino uno de los principales bancos del país, Ueno Bank, por insuficiencia de capital. Casi tres millones de personas quedaron sin acceso a sus depósitos.

Peña, que asumió en 2023 para un mandato hasta 2028, tenía acciones de un grupo que controlaba el banco, de las que se desvinculó en 2025.

La oposición lo acusó de conflicto de intereses y de favorecer a la entidad con decisiones regulatorias y depósitos previsionales.

Cientos de manifestantes protestaron el miércoles en Asunción por segunda noche consecutiva y se enfrentaron con policías, que utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersarlos.