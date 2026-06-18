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Jueves, 18 de junio de 2026
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Papa León XIV

Confirman que el papa León XIV visitará cinco ciudades sudamericanas en el mes de noviembre

junio 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Papa León XIV - Foto: EFE
Papa León XIV - Foto: EFE
El presidente de Perú, José María Balcázar, dio detalles de la visita del pontífice en el mes de noviembre.

El presidente de Perú, José María Balcázar, confirmó en las últimas horas que el papa León XIV visitará varias ciudades de Perú en el mes de noviembre.

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De acuerdo con el mandatario, León XIV visitará Piura, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Lima con un itinerario que aún no se ha definido.

El mandatario señaló que se prevé una visita de hasta 10 días por parte del pontífice, ante ello, el Gobierno trabajará para prolongar su permanencia en el país y ampliar su itinerario para que incluya la ciudad de Sullana, ubicada en la región de Piura.

Asimismo, informó que el papa llegará a Lima y que Chiclayo será una de las escalas centrales de su recorrido por el Perú.

Durante una declaración a los medios, Balcázar se refirió a su viaje al Vaticano y su encuentro con el papa.

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“Ha sido muy generoso, se ha acordado de Chiclayo, hemos dialogado de muchas cosas más allá de la política nacional, del arte culinario chiclayano, del loche, del cabrito, del arroz con pato. Está entusiasmado de volver a comer en Chiclayo”, afirmó.

De acuerdo con un comunicado de la Santa Sede, durante la reunión entre Balcázar y el papa se destacó la satisfacción por el buen estado de las relaciones entre Perú y la Santa Sede, así como el interés mutuo de seguir fortaleciéndolas.

Asimismo, se discutieron diversos temas de interés común, entre ellos la situación socioeconómica del país, la minería ilegal, la promoción del bien común y el diálogo, además de las iniciativas orientadas a reforzar la cohesión social.

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