"Serán las Spice Girls": con emotivo video, Neymar anuncia en medio del Mundial de 2026 que será papá por quinta vez

En medio de la incertidumbre y a la espera de su debut en el Mundial de 2026 con Brasil, el delantero Neymar ha dado una noticia que impacta al mundo de las redes sociales.

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El reconocido artillero de la 'verdeamarela', de 34 años, anunció en las últimas horas que se convertirá en papá por quinta vez de su tercer bebé con su pareja, la modelo brasileña Bruna Biancardi, de 32 años.

El atacante brasileño reveló la noticia por medio de un emotivo video que publicó en sus redes sociales, en el que está acompañado de sus dos hijas, Mavie y Mel, su hijo mayor, Davi Lucca, fruto de su relación con Carol Dantas; y a su pareja, Bruna.

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En el clip, que empieza en blanco y negro, se ve que Ney tiene una venda en los ojos y, tras hacer un conteo regresivo, el video cambia de color, mostrándolos a todos manchados con pintura rosa, haciendo así la revelación de que el bebé que viene en camino es una niña, la cuarta en su historial y la tercera junto a Bruna.

A modo de broma, Neymar, visiblemente feliz, dice que a partir de ahora sus hijas serán "las Spice Girls", haciendo referencia al popular grupo británico de chicas célebres por su éxito 'Wannabe'.

"Voy a empezar una banda y a partir de hoy serán las 'Spice Girls'", dice mirando a la cámara el atacante, quien luego añade: "Van a hacer K-pop, ya sabes".

La única ausente en el video es su otra hija, Helena, fruto de su relación con Amanda Kimberlly, cuando ya era padre de Mavie y estaba con Bruna. El nacimiento de Helena dio como resultado que Bruna y Neymar se separaran.

En ese entonces, la modelo brasileña afirmó que el único vínculo que los unía era su hija, Mavie: "Somos los padres de Mavie, y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que así dejen de relacionarse con las frecuentes noticias. Gracias".

Sin embargo, dos meses después de la polémica y sonada ruptura, la pareja regresó y se casó. En diciembre de 2024 anunciaron la llegada de Mel, una noticia que en su momento compartió por medio de una publicación en conjunto en sus cuentas oficiales de Instagram. La pareja posteó un video en el que se muestran en familia, así como también mostraron lo que fue la fiesta de revelación de sexo de su bebé, que será una niña.

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La publicación está acompañada de la descripción: “¡Estamos viviendo en una fase tan dulce, y no pudimos evitar compartir con ustedes que ÉL ha escuchado una vez más nuestras peticiones y confirmado nuestros planes!”.

“Bienvenida hija… ¡Muchos retornos felices del día! Te estamos esperando para completar nuestra familia aún más. Que Dios nos proteja de todo mal. ¡AMÉN!”, añadieron.