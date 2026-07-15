Solidaridad entre los escombros en Venezuela: voluntarios entregan alimentos a familias en La Guaira

Tres semanas después de los terremotos del 24 de junio que devastaron parte de Venezuela, los damnificados continúan buscando a sus familiares entre los escombros de edificios colapsados, particularmente en La Guaira, una de las zonas más afectadas. Además, grupos de voluntarios se han organizado para llevar alimentos, agua, protector solar y medicinas a quienes continúan la búsqueda de sus seres queridos.