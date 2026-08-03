Este es el país que castigará con pena de muerte a aquellos que fuercen o cometan delitos cibernéticos

La Unión Europea anunció el jueves que sancionaría a personas y entidades del sudeste asiático acusadas de supervisar centros de trabajos forzados dedicados a estafas en línea.

En el punto de mira de Bruselas: Prince Holding Group, uno de los mayores conglomerados camboyanos, y su fundador Chen Zhi, que "construyó centros de fraude en Camboya y Birmania a través de diferentes empresas pantalla".

Estos centros de ciberestafa han proliferado en el Sudeste Asiático, donde extraen miles de millones de dólares cada año de víctimas de todo el mundo, convencidas de que han hecho una inversión lucrativa o han encontrado el amor.

Muchas personas "son víctimas de trata de personas o han sido atraídas por ofertas engañosas, retenidas contra su voluntad y obligadas a realizar estafas en línea", subraya la UE.

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Chen Zhi, extraditado a China en enero por Camboya por estas acusaciones, se le prohibirá entrar en territorio europeo y se congelarán los activos de su grupo.

Bruselas también ha apuntado al Ejército Budista Democrático Karen (DKBA), un grupo rebelde birmano acusado de permitir que florezcan centros de fraude en línea en las regiones que controla y de cometer actos de violencia contra los trabajadores forzosos.

¿En qué situaciones se impondrá la cadena perpetua?

La normativa establece que la pena máxima se aplicará de manera automática cuando los actos de abuso o el cautiverio provoquen la muerte de la víctima. Además, contempla condenas que van desde los 10 años de prisión hasta la cadena perpetua para quienes cometan actos de violencia, tortura o privación ilegal de la libertad con el objetivo de obligar a otras personas a participar en actividades delictivas en internet.

De igual forma, la ley prevé la cadena perpetua para los cabecillas y operadores de estos centros de fraude, así como para quienes lleven a cabo estafas utilizando criptomonedas.