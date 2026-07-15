NTN24
Miércoles, 15 de julio de 2026
Miércoles, 15 de julio de 2026
Crisis venezolana
Programa: El Informativo

Congreso de Estados Unidos aborda crisis venezolana: condenan las violaciones de Derechos Humanos

julio 15, 2026
Por: Miguel Pedreros
Violaciones a derechos humanos en Venezuela centraron la primera audiencia.

También le puede interesar

Crisis venezolana

Congreso de Estados Unidos aborda crisis venezolana: condenan las violaciones de Derechos Humanos

Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Solidaridad entre los escombros en Venezuela: voluntarios entregan alimentos a familias en La Guaira

Rodrigo Londoño, alias Timochenko - Foto: EFE
JEP

¿Turismo político? La burla de alias Timochenko a las víctimas de las FARC

Carta de preso político dirigido al gobierno de Donald Trump
Presos políticos

Preso político venezolano denuncia en una carta torturas y pide al gobierno de Donald Trump intervenir: "Lanzo un grito de socorro urgente"

Nicolás Maduro - Foto: AFP
Nicolás Maduro

“Se están ampliando los frentes legales en contra de Maduro”: abogado sobre condena millonaria

Gustavo Petro | Foto AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Petro "no se ha desmovilizado psicológicamente", dice Rodrigo Pombo sobre desconocimiento de elecciones en Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Preso político venezolano denuncia en una carta torturas y pide al gobierno de Donald Trump intervenir: "Lanzo un grito de socorro urgente"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se están ampliando los frentes legales en contra de Maduro”: abogado sobre condena millonaria

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Congreso de Estados Unidos aborda crisis venezolana: condenan las violaciones de Derechos Humanos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Una condena para Nicolás Maduro: Un juez de Miami lo condenó a pagar una millonaria indemnización

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Carta de preso político dirigido al gobierno de Donald Trump
Presos políticos

Preso político venezolano denuncia en una carta torturas y pide al gobierno de Donald Trump intervenir: "Lanzo un grito de socorro urgente"

Nicolás Maduro - Foto: AFP
Nicolás Maduro

“Se están ampliando los frentes legales en contra de Maduro”: abogado sobre condena millonaria

Gustavo Petro | Foto AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Petro "no se ha desmovilizado psicológicamente", dice Rodrigo Pombo sobre desconocimiento de elecciones en Colombia

Tragedia en Venezuela | Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

Periodista regresó a Venezuela tras 12 años para cubrir el doble terremoto: "fue desgarrador"

Terremoto en Venezuela

Familias venezolanas esperan maquinaria para recuperar los cuerpos bajo los escombros

Más de Actualidad

Ver más
Nayib Bukele | Foto: EFE
El Salvador

"Lo amamos sin conocerlo": el mensaje enviado desde Venezuela a Nayib Bukele en medio de emergencia por terremotos

Estrecho de Ormuz/ J. D. Vance - Fotos EFE
Estados Unidos e Irán

Régimen iraní afirma haber vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz por supuestas violaciones al acuerdo; EE. UU. dice que no hay pruebas del bloqueo

Departamento de Estado de EEUU sobre el régimen de Cuba - Fotos: EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Estamos haciendo rendir cuentas": Departamento de Estado de EEUU se pronuncia sobre el régimen de Cuba

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
El brujo de Ghana celebrando con los colombianos / FOTO: AFP
Mundial 2026

Colombianos juntaron al brujo de Ghana a sus celebraciones tras la victoria y la clasificación en el Mundial: “Lo nacionalizamos”

Conferencia de prensa del Mundial 2026 - Foto AFP
FIFA

¿Está prohibido hablar en español? La FIFA se encuentra en el centro de una tormenta tras implementar estricta norma que limita el idioma en las ruedas de prensa

Lamine Yamal, delantero de la Selección de España - Foto: AFP
Lamine Yamal

Lamine Yamal considera que “es demasiado pronto” para disputar un juego completo en el Mundial

Argentina ante Argelia en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Argelia se queja ante la FIFA por "injusticia arbitral" en el debut contra Argentina en el Mundial 2026

Nayib Bukele | Foto: EFE
El Salvador

"Lo amamos sin conocerlo": el mensaje enviado desde Venezuela a Nayib Bukele en medio de emergencia por terremotos

Mundial

Vicepresidenta argentina e hija de militar que estuvo en la Guerra de las Malvinas llamó "piratas usurpadores" a Inglaterra previo a semifinal del Mundial

Estrecho de Ormuz/ J. D. Vance - Fotos EFE
Estados Unidos e Irán

Régimen iraní afirma haber vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz por supuestas violaciones al acuerdo; EE. UU. dice que no hay pruebas del bloqueo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre