Crisis venezolana Programa: El Informativo Congreso de Estados Unidos aborda crisis venezolana: condenan las violaciones de Derechos Humanos julio 15, 2026 Por: Miguel Pedreros Violaciones a derechos humanos en Venezuela centraron la primera audiencia. También le puede interesar Crisis venezolana Congreso de Estados Unidos aborda crisis venezolana: condenan las violaciones de Derechos Humanos Terremoto en Venezuela Solidaridad entre los escombros en Venezuela: voluntarios entregan alimentos a familias en La Guaira JEP ¿Turismo político? La burla de alias Timochenko a las víctimas de las FARC Presos políticos Preso político venezolano denuncia en una carta torturas y pide al gobierno de Donald Trump intervenir: "Lanzo un grito de socorro urgente" Nicolás Maduro “Se están ampliando los frentes legales en contra de Maduro”: abogado sobre condena millonaria Elecciones Presidenciales en Colombia Petro "no se ha desmovilizado psicológicamente", dice Rodrigo Pombo sobre desconocimiento de elecciones en Colombia Compartir en: