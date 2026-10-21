Congresista demócrata Ilhan Omar denuncia “intimidación” tras ser investigada por el Gobierno de Trump por presunto fraude en su ciudadanía

La congresista norteamericana de la bancada demócrata Ilhan Omar aseguró este miércoles ser víctima de una “campaña de amedrentamiento institucional”, luego de que agentes federales ejecutaran un registro domiciliario en su vivienda particular como parte de una investigación penal vinculada al proceso de obtención de su ciudadanía norteamericana.

Mediante un mensaje en vídeo difundido por cadenas de televisión nacionales, la legisladora representante del estado de Minnesota, que busca la reelección en los comicios legislativos del próximo 3 de noviembre, reafirmó su compromiso con el electorado y rechazó de forma tajante las acusaciones de irregularidad planteadas por los organismos de control federal.

El operativo judicial, concretado el 12 de octubre por agencias del Departamento de Justicia en la residencia capitalina de la parlamentaria, derivó en la incautación de documentación personal, dispositivos móviles y el pasaporte de la dirigente progresista de origen somalí, con la generación de profundos cuestionamientos por parte de su representación legal sobre la validez del procedimiento.

“No nos dejaremos intimidar, no nos silenciarán y no nos dejaremos amedrentar”, aseveró la congresista al cuestionar las motivaciones subyacentes tras las citaciones emitidas a familiares cercanos por parte de las autoridades federales.

Pese a que el Gobierno norteamericano justificó las indagaciones bajo el principio de verificación de los registros migratorios, el entorno legislativo opositor condenó la utilización del aparato estatal.

La contundencia de las acciones judiciales desplegadas contra dirigentes contrarios a la Casa Blanca agudiza la polarización política en la antesala de la renovación del Congreso norteamericano.

El rigor en el cumplimiento de los protocolos legales resulta indispensable para preservar la imparcialidad del sistema de justicia federal frente a contiendas de alto impacto institucional.