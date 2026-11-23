Uno de los hombres que figuraba en el cartel de los más buscados de Antioquia fue encontrado muerto en una carretera del municipio de San Luis. Se trata de Ramiro de Jesús Henao, conocido con los alias de "Simón" o "Fantasma", quien, según información preliminar, habría sido víctima de un ajuste de cuentas con integrantes de la misma estructura criminal a la que pertenecía.

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El caso fue dado a conocer por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien se refirió a la muerte del señalado criminal con un contundente mensaje.

"El que vive de la maldad, muere por la maldad", indicó.

De acuerdo con la información entregada por el mandatario, Henao era señalado como cabecilla de la subestructura Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo y había sido incluido en la Operación Cazador Antioquia, una estrategia con la que las autoridades buscan ubicar y capturar a los delincuentes considerados prioritarios en el departamento.

Las primeras versiones apuntan a que su muerte estaría relacionada con disputas internas dentro de la organización criminal. Sin embargo, esta hipótesis se encuentra en una etapa preliminar y deberá ser esclarecida por las autoridades encargadas de la investigación.

"Alias Fantasma, uno de los más buscados de Antioquia, apareció muerto en una carretera de San Luis. Según información preliminar, habría sido un ajuste de cuentas con sus compinches del Clan del Golfo", afirmó el mandatario.

Cabe resaltar que, según lo indicado por el gobernador, Ramiro de Jesús Henao registraba antecedentes judiciales por varios delitos. Según reportes citados, había sido sindicado y condenado por tortura, homicidio, desaparición forzada, concierto para delinquir, secuestro, hurto, porte y tráfico de armas de fuego, además de falsedad en documento público.

"Ramiro de Jesús Henao, alias 'Simón' o 'Fantasma', era cabecilla de la subestructura Pacificadores de Samaná y, según reportes judiciales, había sido sindicado y condenado por tortura, homicidio, desaparición forzada, concierto para delinquir, secuestro, hurto, porte y tráfico de armas de fuego y falsedad de documento público", aseveró.

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Su nombre hacía parte del cartel de los más buscados de Antioquia, en el marco de la Operación Cazador, una iniciativa mediante la cual se ofrecían recompensas para obtener información que permitiera dar con el paradero de personas señaladas de integrar estructuras criminales y avanzar en sus procesos de judicialización.

En el caso de alias Fantasma, la Gobernación había anunciado una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien suministrara información que facilitara su ubicación, judicialización y captura.

Su muerte es ahora materia de investigación, mientras las autoridades buscan establecer las circunstancias en las que fue encontrado en una vía de San Luis y confirmar quiénes estarían detrás del hecho.