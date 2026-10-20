Elecciones de medio mandato en EE. UU.: ¿cómo llegan los partidos y el presidente Trump a las urnas?

A escasas dos semanas de la celebración de los comicios legislativos del próximo 3 de noviembre, los promedios de encuestas y los análisis demoscópicos en los Estados Unidos dibujan un panorama adverso para la administración del presidente Donald Trump, con el presagio de un virtual referéndum sobre la gestión gubernamental en ambas cámaras del Congreso federal.

De acuerdo con las proyecciones estadísticas elaboradas por el portal Decision Desk, la oposición demócrata ostenta una alta probabilidad de arrebatar la Cámara de Representantes al oficialismo, así como opciones sólidas para recuperar la mayoría absoluta en el Senado.

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En la Cámara Baja, donde se renuevan los 435 escaños en juego, los republicanos defienden una ajustada ventaja frente a la bancada opositora, y los demócratas requieren una ganancia neta reducida para cambiar el signo político del hemiciclo.

“Los demócratas lideran con claridad la intención de voto para esta cámara, con una ventaja considerable frente al bloque de los republicanos”, reflejó el promedio de sondeos compilado de cara a esta decisiva cita electoral.

Por su parte, la contienda en el Senado presenta un escenario de máxima tensión institucional, con 35 escaños en disputa donde la oposición necesita concretar avances netos sobre plazas tradicionalmente conservadoras para inclinar la balanza en el órgano encargado de ratificar los nombramientos judiciales y ministeriales.

Está marcada contracción en las expectativas electorales del oficialismo responde, según los analistas, al desgaste derivado del costo de vida y al impacto de los debates económicos, factores que motivaron una intensa gira proselitista del mandatario norteamericano por los estados clave.

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El desenlace de estas elecciones de medio mandato redefinirá el equilibrio de poderes en Washington, con una condición drástica sobre el tramo final del mandato presidencial.

La polarización del electorado estadounidense evidencia la profundidad de las divisiones políticas que dominan el panorama nacional en la antesala de la renovación parlamentaria.