Cuestionado exalcalde chavista revela cómo fue que Maduro cometió fraude en las elecciones presidenciales: "Decidió no entregar el poder"

El cuestionado exalcalde metropolitano de Caracas (Venezuela), Juan Barreto, dijo mediante una conferencia cómo fue que el dictador Nicolás Maduro perdió las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Durante la conferencia titulada 'Lo que hay y lo que viene', organizada por el Centro de Estudios para la Democracia Socialista (CEDES) el pasado mes de agosto del año en curso, Barreto criticó públicamente los resultados de los mencionados comicios.

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"Vamos a unas elecciones, y Maduro decide que no hay condiciones para entregar (el poder) y no entrega", dijo Barreto.

"Después de arreglar los números (en el conteo de votos) no pudieron, llegaron a 27% y el Centro Carter dijo que no había ganado (Maduro)", añadió.

En distintas intervenciones, Barreto ha puesto 'en tela de juicio' las cifras anunciadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), al señalar inconsistencias matemáticas en los datos que otorgaron la victoria a Maduro.

Aunque Barreto desarrolló buena parte de su trayectoria política dentro del chavismo, en los últimos años ha mantenido una posición crítica frente al régimen.

Sin embargo, sus intervenciones sobre distintos actores políticos continúan generando reacciones y debates en el escenario venezolano.

Tras la captura y extracción del tirano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero de 2026, se ha evidenciado una severa fractura política dentro del chavismo.

Dirigentes históricos o intermedios, como es el caso de Barreto, han cuestionado la falta de "coherencia" ideológica del régimen que ahora "lidera" Delcy Rodríguez.