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Congresista republicano pide destituir al jefe del Pentágono por operaciones militares en Irán y Venezuela

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Thomas Massie / @repthomasmassie
Thomas Massie / @repthomasmassie
Thomas Massie presentó ocho cargos contra el secretario y cuestionó el uso de la fuerza sin autorización del Congreso.

El representante republicano Thomas Massie ha presentado este martes 15 de septiembre una resolución con ocho artículos de juicio político en contra del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y lo acusa de haber abusado de sus facultades en distintas operaciones militares, incluyendo las acciones norteamericanas contra el régimen de Irán y la operación que finalizó con la captura y extradición de Nicolás Maduro.

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Massie, republicano por Kentucky y uno de los críticos de la política militar de la administración de Donald Trump, asegura que Hegseth ha incurrido en “delitos graves y faltas” al ejercer funciones que, según él, corresponden al Congreso. Uno de los argumentos más relevantes de la resolución está relacionado con la continuidad de las operaciones militares de Estados Unidos en contra de Irán sin una autorización específica del Legislativo.

El congresista acusa al secretario de Guerra de violar la War Powers Resolution de 1973, una ley que pone límites al uso de las Fuerzas Armadas del país norteamericano en hostilidades sin autorización del Congreso. Según Massie, Hegseth siguió respaldando acciones militares en Irán pese a los esfuerzos legislativos para cesarlos.

La resolución igualmente incluye cuestionamientos que tienen relación con Venezuela. Massie culpa a Hegseth por su participación en la operación que condujo a la captura y posterior extradición de Nicolás Maduro. El congresista ve que esa actuación hizo parte de un uso indebido de las facultades del Departamento de Guerra.

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Por otra parte, los ocho artículos abarcan otras actuaciones militares y administrativas. Entre ellas se encuentran operaciones en contra de embarcaciones sospechosas de estar vinculadas con tráfico de drogas, acciones de los Estados Unidos en Yemen y una investigación interna del Pentágono que involucra al senador Mark Kelly. Massie asegura que estos episodios hacen parte de un patrón de abuso de autoridad por parte del secretario.

La iniciativa se presentó como una resolución privilegiada, una figura legislativa que deja a Massie tratar de forzar una consideración de la Cámara de Representantes en un plazo determinado. Según Reuters y Axios, la Cámara tiene que abordar la medida en los próximos dos días legislativos, pero el liderazgo republicano podría intentar bloquearla por medio de una votación para archivarla.

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