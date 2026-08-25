Desde Donald Trump y Julio Iglesias hasta Kelly Clarkson: El mundo de la política y el espectáculo rinde tributo a Dolly Parton

La industria del entretenimiento global reaccionó con profundo dolor este martes tras confirmarse el fallecimiento de Dolly Parton, una de las figuras más emblemáticas de la música country y la cultura popular norteamericana, a los 80 años de edad.

Parton, creadora de himnos inolvidables como Jolene e I Will Always Love You, había anunciado complicaciones de salud desde el otoño de 2025 tras la cancelación de varios compromisos artísticos.

Su partida deja un vacío imborrable tanto en la música como en el ámbito filantrópico, donde destacó por iniciativas masivas de alfabetización infantil a través de su fundación Imagination Library.

Artistas de diversos géneros y generaciones expresaron sus condolencias resaltando el talento, la independencia y la calidez humana de la estrella:

Gene Simmons (Kiss): “Nunca habrá otra Dolly. Era un alma dulce y bondadosa, y me enorgullece haberla conocido”.

Julio Iglesias: “Tuve la gran suerte de cantar contigo. ¡Qué privilegio tan grande tuve! Nos veremos otra vez”, recordó el intérprete español, con quien grabó en 1994 la canción When You Tell Me That You Love Me.

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Jamie Lee Curtis: Recordó la valentía de la cantante para buscar su independencia artística y cómo convirtió su espíritu creativo en una forma universal de afecto.

Asimismo, personalidades como Khloé Kardashian, Paris Hilton, Kelly Clarkson y el actor Colman Domingo destacaron su legado como inspiración y símbolo de bondad en la industria del espectáculo.

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El impacto de su partida trascendió los escenarios. El presidente Donald Trump lamentó la pérdida a través de un mensaje oficial en Truth Social, calificándola como “una verdadera pérdida para millones de personas” y ordenando que la bandera estadounidense ondea a media asta en todo el país durante una semana.

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Como tributo simbólico en la ciudad de Nueva York, el emblemático Empire State Building programó la iluminación de su estructura en color rosa para honrar su memoria y respaldar la labor social de su fundación educativa.