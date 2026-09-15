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Martes, 15 de septiembre de 2026
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Irán - EEUU
Programa: El Informativo

Lo que le ha costado a EEUU la guerra contra el régimen de Irán: Escasez de municiones y daños graves a la flota militar

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
El Departamento de Defensa de Estados Unidos reconoció una escasez de municiones vinculada a la guerra contra el régimen de Irán, según un reporte publicado este lunes. El gobierno del presidente Donald Trump se había negado en gran medida a confirmar los reportes de prensa en este sentido en los últimos meses. "Los gastos en municiones durante la operación Furia Épica provocaron una escasez en los inventarios estratégicos y revelaron cuellos de botella en las industrias responsables de la reposición de las municiones", señala un informe del inspector general del Pentágono sobre la operación de Estados Unidos contra el régimen de los Ayatolas.

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