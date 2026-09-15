Significativo golpe: hermanos de "Iván Mordisco" acusados por la Fiscalía colombiana

La fuerza pública de Colombia dio un significativo golpe contra alias "Iván Mordisco" luego de que la Fiscalía acusara a los hermanos del cabecilla de las disidencias de las FARC por los delitos de: homicidio, secuestro y tortura. Para hablar sobre este tema, Germán Rodríguez, senador colombiano por el partido Salvación Nacional, conversó con el programa Club de Prensa de NTN24.