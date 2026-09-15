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Martes, 15 de septiembre de 2026
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Iván Mordisco
Programa: Club de Prensa

Significativo golpe: hermanos de "Iván Mordisco" acusados por la Fiscalía colombiana

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
La fuerza pública de Colombia dio un significativo golpe contra alias "Iván Mordisco" luego de que la Fiscalía acusara a los hermanos del cabecilla de las disidencias de las FARC por los delitos de: homicidio, secuestro y tortura. Para hablar sobre este tema, Germán Rodríguez, senador colombiano por el partido Salvación Nacional, conversó con el programa Club de Prensa de NTN24.

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