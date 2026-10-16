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Viernes, 16 de octubre de 2026
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Corea del Norte

Corea del Norte confirma que probó torpedo ultrarrápido dirigido con Inteligencia Artificial

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Kim Jong-un, dictador de Corea del Norte - Foto: EFE
Kim Jong-un, dictador de Corea del Norte - Foto: EFE
Los analistas señalan que Corea del Norte podría estar avanzando rápidamente en su tecnología de misiles y armamento gracias al apoyo recibido de Rusia.

Corea del Norte ha probado un sistema de torpedos de precisión de “nuevo tipo” que emplea inteligencia artificial para la detección de objetivos, según informaron el sábado los medios estatales, en un contexto en el que el país —que posee armamento nuclear— está intensificando sus pruebas de armas.

El anuncio se produjo pocos días después de que Pionyang comunicara el lanzamiento de prueba de dos tipos de misiles de crucero desde un submarino, tras semanas de tensiones con Seúl a raíz de la explosión de una mina terrestre en la frontera entre ambos países.

Los analistas señalan que Corea del Norte podría estar avanzando rápidamente en su tecnología de misiles y armamento gracias al apoyo recibido de Rusia, a cambio del envío de tropas para respaldar a Moscú en su guerra contra Ucrania.

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La prueba submarina del sistema de torpedos ultrarrápidos Zam-2.0 tuvo lugar el jueves, con el fin de “confirmar la exitosa actualización técnica” del arma, informó la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA, por sus siglas en inglés).

“Se aplicó tecnología de inteligencia artificial a la detección de objetivos y a la función de guiado de este nuevo tipo de torpedo ultrarrápido de precisión”, indicó la KCNA.

La prueba permitió validar «la tecnología fundamental para aumentar la eficiencia de la propulsión y el rendimiento del sistema de propulsión por cohete», añadió la agencia, precisando que se han llevado a cabo más de 180 pruebas de distinto tipo en los últimos cinco años.

A principios de este mes, Corea del Norte anunció el lanzamiento —asistido por inteligencia artificial— de un misil hipersónico de alcance intermedio.

En aquel momento, Pionyang afirmó que no había “forma de evitar” dicho misil hipersónico, el cual era “capaz de modificar su trayectoria de vuelo a baja altitud”.

Los torpedos están diseñados para impactar contra objetivos enemigos bajo el agua a gran velocidad; sin embargo, la incorporación de inteligencia artificial —según los analistas— podría permitir a Corea del Norte realizar maniobras evasivas y tomar decisiones autónomas para confundir a un adversario.

En septiembre, el líder norcoreano, Kim Jong Un, subrayó la necesidad de elevar “el nivel de inteligencia artificial” en los sistemas de armamento del país.

El anuncio del sábado se produjo en un momento en que ambas Coreas parecen estar intensificando una carrera armamentística centrada en los misiles hipersónicos.

Los misiles hipersónicos viajan a una velocidad superior a cinco veces la del sonido y pueden maniobrar durante el vuelo, lo que los hace mucho más difíciles de rastrear e interceptar.

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Días después de que Corea del Norte anunciara haber probado un misil hipersónico de alcance intermedio asistido por inteligencia artificial, Seúl realizó una prueba con su propia arma: un vehículo de planeo hipersónico, al que calificó como un “activo estratégico clave capaz de cambiar el curso del campo de batalla”.

Esta semana, Corea del Norte puso en duda la prueba de Seúl, sugiriendo que “podría no haber logrado un vuelo hipersónico”, una afirmación que Corea del Sur rechazó al día siguiente.

Estas recientes pruebas de armamento se producen en medio de una creciente especulación sobre una posible reunión entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un, mientras los líderes mundiales se preparan para la cumbre de la APEC que tendrá lugar en noviembre en China.

Tras varios intentos de acercamiento que fueron recibidos con silencio por parte de Pionyang, Trump reiteró esta semana que “podría” reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, durante su gira por Asia el próximo mes.

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