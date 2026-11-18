Este miércoles, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, se reunió con el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, en el Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela.

En medio de su intervención, la sucesora del dictador Maduro sostuvo: "Es un paso extraordinariamente relevante para nuestras relaciones bilaterales".

Luego, expresó: "Quiero resaltar la importancia de reanudar relaciones en la cooperación técnico-militar".

Hegseth fue recibido por el nuevo canciller de Delcy, Oliver Blanco, junto a otros miembros del régimen.

El encuentro, cabe mencionar, marca la primera visita oficial del jefe del Pentágono al país suramericano desde la captura de Nicolás Maduro en enero de este año.

Tras la detención y extracción del dictador Nicolás Maduro, la relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez ha experimentado un giro radical.

Puntualmente, el gobernante republicano y la sucesora de Maduro han tenido un "acercamiento pragmático" y de "reconocimiento bilateral".

A pesar de esta "alianza", a día de hoy Venezuela sigue sin una fecha electoral fijada para los próximos comicios presidenciales.

Aunque el panorama político en Venezuela es un tanto confuso, las autoridades de Washington reiteran su estrategia de "tres fases" en el país suramericano: estabilización, recuperación y transición política.