La aerolínea noruega de bajo coste Norse Atlantic, afectada por el aumento vertiginoso de los precios del combustible para aviones, anunció este viernes que se declaraba en bancarrota, apenas unas horas después de que se rescindieran sus contratos de arrendamiento de aeronaves.

"El consejo de administración de Norse Atlantic Airways AS ha tomado la difícil decisión de declararse en quiebra a pesar de los grandes esfuerzos realizados por la empresa y el grupo para encontrar una solución", declaró la compañía en un comunicado presentado a la bolsa de valores de Oslo.

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"Lamentamos profundamente el impacto que esto tiene en nuestros pasajeros, empleados y socios", decía el comunicado.

Según se indicó, la solicitud de quiebra debía presentarse ante el tribunal de distrito de Agder, en Noruega.

Fundada en 2021 y especializada en vuelos de larga distancia, Norse advirtió el miércoles que su situación financiera era "crítica" y que estaba en conversaciones para obtener financiación a corto plazo.

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La compañía anunció el viernes que había sido notificada de la rescisión de los contratos de arrendamiento de toda su flota (12 Boeing 787 Dreamliner), una decisión que impugnó.

La compañía canceló todos sus vuelos el jueves y de nuevo el viernes.

La aerolínea no pagó esta semana los salarios de noviembre a sus empleados, según informó el jueves un sindicato de pilotos.

Los problemas de la aerolínea no son nuevos, pero se han agravado con el fuerte aumento de los precios del combustible para aviones como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

La aerolínea española Plus Ultra anunció el martes el cese de sus operaciones, y la compañía letona Air Baltic solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 en Estados Unidos en septiembre.

Las acciones de Norse Atlantic se han desplomado en más del 99 por ciento en la bolsa de Oslo desde principios de año, y su capitalización de mercado el viernes se redujo a tan solo 2,4 millones de dólares.

Cabe recordar que la aerolínea noruega tenía una ruta que conectaba con el continente americano: la ruta Londres-Orlando.

A su vez, tenía vuelos a ciudades asiáticas como Bangkok (BKK) y Phuket (HKT), y Ciudad del Cabo en África.