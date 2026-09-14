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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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Iván Cepeda

Corte Suprema de Justicia abrió indagación a Iván Cepeda por supuestas irregularidades en la financiación de consulta presidencial

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Iván Cepeda, senador de Colombia - EFE
Iván Cepeda, senador de Colombia - EFE
El alto tribunal informó que esa decisión busca establecer si existió algún tipo de irregularidad frente a dicha consulta, que se realizó en octubre de 2025.

El excandidato presidencial y ahora senador de la República, Iván Cepeda, será investigado en la Corte Suprema de Justicia, luego de que los magistrados de la Sala de Instrucción abrieran una indagación previa en su contra por posibles irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico para definir a su candidato en las elecciones presidenciales de 2026.

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El alto tribunal informó que esa decisión busca establecer si existió algún tipo de irregularidad frente a dicha consulta de la colectividad, que se realizó en octubre de 2025.

El caso llegó por reparto al despacho del magistrado Francisco Farfán, actual presidente de la Sala de Instrucción, quien ordenó, a través de un oficio, la práctica de varias pruebas y declaraciones para esclarecer si existió una presunta ilegalidad en la financiación de su campaña durante la consulta.

Cabe resaltar que en ese ejercicio participarían inicialmente el propio Cepeda; Daniel Quintero, exalcalde de Medellín; Carolina Corcho, exministra de Salud; Gloria Flórez, senadora; Gloria Ramírez, exministra de Trabajo; Gustavo Bolívar, exdirector de Prosperidad Social; María José Pizarro, excongresista, y Susana Muhammad, exministra de Ambiente.

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De este modo, tiempo después, la gran mayoría de los precandidatos decidió desistir de sus aspiraciones, dejando como candidatos a Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero. Sin embargo, el exalcalde de Medellín renunció 10 días antes de la consulta, alegando falta de garantías, falta de seguridad jurídica y decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) que habrían cambiado las reglas del juego.

Cepeda, hoy senador de Colombia, terminó llevándose la victoria de la consulta interna con más de 1.500.000 votos, que representaron el 65% de quienes participaron en ese ejercicio y lo dejaron como candidato único de la izquierda para la Presidencia de Colombia.

Ahora, la Corte Suprema de Justicia trata de determinar si existieron irregularidades en la financiación de su campaña para la consulta interna, las cuales habrían contribuido a su victoria frente a sus contendores y lo dejaron como el candidato único de la izquierda.

Finalmente, cabe recordar que Iván Cepeda perdió en segunda vuelta las elecciones presidenciales con 12.708.312 votos frente a Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 12.960.166 votos.

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