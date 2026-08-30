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Domingo, 30 de agosto de 2026
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Nuevos ataques de EEUU al régimen de Irán - Foto: Canva/EFE
Nuevos ataques de EEUU al régimen de Irán - Foto: Canva/EFE
Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos reanuda ataques contra Irán y el régimen amenaza con represalias

agosto 30, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Este nuevo ataque se habría dado luego de que EE. UU. estableciera que el régimen iraní estaría perpetrando el lanzamiento de “cohetes con minas navales”.

Este domingo se conoció que Estados Unidos ha ejecutado nuevos ataques contra el régimen de Irán, específicamente en la isla de Larak, según información compartida por las autoridades norteamericanas, siendo estos los primeros contra los ayatolás desde finales de julio.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque llevado a cabo por las fuerzas militares de EE. UU. se habría dado luego de que estos establecieran que el régimen iraní estaría perpetrando el lanzamiento de “cohetes con minas navales”.

"Más temprano en el día, las fuerzas estadounidenses atacaron dos lanzadores iraníes en la isla de Larak", donde "se había observado a guardias de la Revolución Islámica prepararse para lanzar cohetes con minas navales", dijo Tim Hawkins, portavoz del CENTCOM, en un comunicado enviado a la AFP.

Frente a la acción ejecutada por los Estados Unidos, los Guardianes de la Revolución han dado a conocer que este ataque ha dejado “muertos y heridos”, hecho ante el cual advirtieron que habrá "represalias" como respuesta a esta "agresión".

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Estos ataques se producen tras semanas en las que las hostilidades entre las partes habían perdido intensidad.

No obstante, en las últimas semanas la administración del presidente Donald Trump había privilegiado la "guerra económica" frente a los bombardeos sobre el régimen de Irán.

Sin embargo, hubo intercambios esporádicos de disparos en la región, sobre todo en y alrededor del estrecho de Ormuz.

Este estratégico paso marítimo, por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, está bloqueado por Teherán desde el comienzo del conflicto, desencadenado el 28 de febrero por ataques israelo‑estadounidenses contra la dictadura de los ayatolás.

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Entretanto, este mismo domingo el Comando Central ha dado a conocer por medio de su cuenta de X que “Un marinero de los Estados Unidos dirige un helicóptero MH-60S Sea Hawk hacia la cubierta de vuelo del USS Delbert D. Black (DDG 119) mientras el buque navega por el mar Arábigo haciendo cumplir el bloqueo de los Estados Unidos contra Irán”.

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