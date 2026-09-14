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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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Regimen chavista

Sanos para delinquir y enfermos para pagar sus crímenes: el cínico pedido de la esposa de Maduro a EE. UU.

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
La esposa del dictador venezolano Nicolás Maduro, Cilia Flores, está solicitando a la justicia de Estados Unidos libertad provisional y esperar el juicio fuera de la cárcel. El argumento de la defensa de Flores es que padece graves condiciones cardíacas que requieren atención médica especializada. El caso ha generado controversia, particularmente entre familiares de prisioneros políticos venezolanos que han denunciado las condiciones carcelarias en Venezuela. Nhia Díaz, hija del fallecido prisionero político Alfredo Díaz Figueroa, quien fue gobernador del estado Nueva Esparta, cuestionó la solicitud de Flores.

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