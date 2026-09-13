NTN24
Domingo, 13 de septiembre de 2026
Domingo, 13 de septiembre de 2026
Colombia

Desaparece en Colombia avioneta con cinco personas a bordo: Aeronáutica activa búsqueda

septiembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Avioneta | Foto: Canva
Las autoridades colombianas desplegaron operativos de búsqueda y rescate en el Cerro Tatamá.

Una avioneta con cinco personas a bordo desapareció este domingo en una zona montañosa de Colombia, de acuerdo con el reporte de la autoridad investigadora de accidentes aéreos.

o

El vuelo HK4985 pertenecía a la Patrulla Aérea Civil de Colombia (PAC), una organización privada dedicada a ofrecer servicios de salud y asistencia humanitaria en zonas apartadas del país. El vuelo había despegado desde la localidad selvática de Condoto con destino a Bogotá.

Según los registros de la plataforma Flight Radar, el despegue ocurrió a las 09:09 hora local, y la señal se interrumpió catorce minutos después. La tripulación mantuvo su último contacto a las 09:23 de la mañana.

Poco después, las autoridades confirmaron la activación de una radiobaliza de emergencia en inmediaciones del Cerro Tatamá, situado a 33 millas del VOR de Pereira, un punto estratégico para la navegación en esa zona.

o

Debido a la complejidad geográfica del terreno, la Aeronáutica Civil estableció una coordinación permanente con el Ejército Nacional, la Policía Nacional y diversos organismos de socorro. El objetivo es desplegar equipos de búsqueda y rescate (SAR) hacia el sitio donde se presume ocurrió la emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado detalles sobre las identidades ni el estado de salud de las cinco personas que viajaban a bordo de la aeronave tipo Cessna, la cual operaba en una zona montañosa que alcanza los 4.250 metros de altitud.

Temas relacionados:

Colombia

Desaparición

Avioneta

Aeronave

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sanos para delinquir y “enfermos” para pagar sus crímenes: las palpitaciones del cinismo de Cilia Flores

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay que desmontar el aparato represor al servicio de una causa política": Jorge Millán sobre el TSJ en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Macro golpe de Trump, De La Espriella y Noboa al crimen: cazan a uno de los criminales más buscados

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Iván Cepeda insiste en desconocer la legitimidad de Abelardo de la Espriella

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Imparable: Gobierno De la Espriella ataca la minería ilegal y destruye unidades de extracción de oro del Clan del Golfo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella y su mensaje a Iván Mordisco - Fotos: AFP/EFE
Iván Mordisco

Golpe a Mordisco: De la Espriella y la DEA destruyen pista de aterrizaje para el narcotráfico

Abuchean a Iván Cepeda en el aeropuerto de Barranquilla / FOTO: Captura de pantalla
Iván Cepeda

“Guerrillero, guerrillero”: como a Petro, abuchean a Iván Cepeda en aeropuerto de Colombia

Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Acuerdo petrolero

Informe secreto filtrado por error revela la opinión de los venezolanos sobre el acuerdo petrolero

Marco Rubio y Delcy Rodríguez | Fotos: EFE-AFP
Régimen venezolano

¿Prepara Delcy reunión con Rubio en Nueva York? Renuevan consulado días antes de la ONU

Consulado de Venezuela en Nueva York
Nueva York

¿Están abriendo el consulado de Venezuela en Nueva York? Estuvimos en el lugar y esto presenciamos

Más de Actualidad

Ver más
Casa del 'Bendito Menor'
alias 'Bendito Menor'

Así es la lujosa casa en la que fue abatido el criminal 'Bendito Menor' en La Guajira: "Le llego la hora"

Golpe al narcotráfico en Colombia / FOTO: captura de pantalla
Narcotráfico en Colombia

De la Espriella da un golpe al narcotráfico en medio de la visita de Marco Rubio e incauta miles de dosis de droga

Raúl Castro (AFP)
Estados Unidos

Estados Unidos anuncia sanciones contra uno de los nietos del líder de la dictadura cubana Raúl Castro

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Casa del 'Bendito Menor'
alias 'Bendito Menor'

Así es la lujosa casa en la que fue abatido el criminal 'Bendito Menor' en La Guajira: "Le llego la hora"

Golpe al narcotráfico en Colombia / FOTO: captura de pantalla
Narcotráfico en Colombia

De la Espriella da un golpe al narcotráfico en medio de la visita de Marco Rubio e incauta miles de dosis de droga

Raúl Castro (AFP)
Estados Unidos

Estados Unidos anuncia sanciones contra uno de los nietos del líder de la dictadura cubana Raúl Castro

Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

Del conflicto a la reconstrucción: Rubio llega a Colombia para fortalecer alianzas tras el fin de la era Petro

Pelotas de béisbol - Foto de referencia: Pexels
LVBP

El presidente de la LVBP confirma que cuatro peloteros dieron positivo en controles antidopaje

Marco Rubio en Colombia - Foto EFE
Marco Rubio

Esto respondió Marco Rubio cuando le preguntaron por qué visitó Colombia y no Venezuela durante su gira por Latinoamérica

Colombia y Perú se suman al Escudo de las Américas.
Escudo de las Américas

Alianza anticrimen de Trump se fortalece con el ingreso de Colombia y Perú: ¿en qué consiste?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023