Desaparece en Colombia avioneta con cinco personas a bordo: Aeronáutica activa búsqueda

Una avioneta con cinco personas a bordo desapareció este domingo en una zona montañosa de Colombia, de acuerdo con el reporte de la autoridad investigadora de accidentes aéreos.

El vuelo HK4985 pertenecía a la Patrulla Aérea Civil de Colombia (PAC), una organización privada dedicada a ofrecer servicios de salud y asistencia humanitaria en zonas apartadas del país. El vuelo había despegado desde la localidad selvática de Condoto con destino a Bogotá.

Según los registros de la plataforma Flight Radar, el despegue ocurrió a las 09:09 hora local, y la señal se interrumpió catorce minutos después. La tripulación mantuvo su último contacto a las 09:23 de la mañana.

Poco después, las autoridades confirmaron la activación de una radiobaliza de emergencia en inmediaciones del Cerro Tatamá, situado a 33 millas del VOR de Pereira, un punto estratégico para la navegación en esa zona.

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Debido a la complejidad geográfica del terreno, la Aeronáutica Civil estableció una coordinación permanente con el Ejército Nacional, la Policía Nacional y diversos organismos de socorro. El objetivo es desplegar equipos de búsqueda y rescate (SAR) hacia el sitio donde se presume ocurrió la emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado detalles sobre las identidades ni el estado de salud de las cinco personas que viajaban a bordo de la aeronave tipo Cessna, la cual operaba en una zona montañosa que alcanza los 4.250 metros de altitud.