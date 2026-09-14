¿Trump y Delcy Rodríguez cara a cara en NY? Hay pistas sobre un posible encuentro entre la encargada del régimen y el presidente de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, podrían tener un encuentro cara a cara en Nueva York a finales de septiembre. La reunión podría darse durante el desarrollo de la Asamblea General de la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU), específicamente durante la semana de alto nivel del 22 al 28 en la sede del organismo en la Gran Manzana. “Puede que lo haga (...) ya tenemos el petróleo que implica miles de barriles al mes”, respondió el mandatario republicano a una pregunta de una reportera.