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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Dolly Parton

Así despide Estados Unidos a Dolly Parton, la leyenda del country que murió a los 80 años tras una batalla contra el cáncer

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Dolly Parton, cantante estadounidense / FOTO: EFE
Dolly Parton, cantante estadounidense / FOTO: EFE
Se prevé que el funeral de la artista, nacida el 19 de enero de 1946, se celebre en la intimidad familiar, seguido de al menos una ceremonia pública en Nashville o en Sevierville.

Con las banderas a media asta a lo largo de Estados Unidos, sus fans lloran este miércoles a Dolly Parton, la leyenda de la música country, cuya muerte ha provocado fuertes emociones y un raro momento de unión en este país polarizado.

Dolly Parton, la inolvidable intérprete de "Jolene" y de inmensa popularidad, falleció a los 80 años, tras una breve lucha contra el cáncer, según confirmó a la AFP uno de sus primos, Brent Allen.

Tan pronto como se conoció la noticia, miles de personas acudieron a Sevierville, su ciudad natal en Tennessee, en el sur del país, para rendirle homenaje y depositar flores al pie de la estatua que la representa sentada.

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"Siempre la hemos considerado nuestra santa patrona de Tennessee", dijo a la AFP Callie Konane Rickards, una diseñadora de vestuario de 43 años y fan incondicional.

Jonah La Grand, de 24 años y residente de la zona, la describe como "la madre de todos los que vivimos aquí".

Se prevé que el funeral de la artista, nacida el 19 de enero de 1946, se celebre en la intimidad familiar, seguido de al menos una ceremonia pública en Nashville o en Sevierville.

"Siempre estuvo presente en tu televisor, en tu tocadiscos, en tus CD o en la lista de reproducción de tu celular", declaró su sobrino en el video que anunciaba su fallecimiento, difundido el martes en las redes sociales de la ícono estadounidense.

Como expresión de la conmoción que se apoderó del país, Trump ordenó que las banderas ondearan a media asta durante una semana, lamentando una "verdadera pérdida para millones de personas".

En un país extremadamente polarizado, la clase política mostró una unanimidad poco común.

"Es difícil imaginar a muchas personas que hayan tenido un impacto mayor que Dolly Parton (...) ¡Qué vida!", comentó el expresidente demócrata Barack Obama.

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En Nueva York, se le rindió homenaje con el emblemático Empire State Building iluminado de rosa el martes por la noche.

Estrellas de la música, desde Beyoncé hasta Paul McCartney, pasando por el rapero Eminem, le rindieron tributo. Taylor Swift consideró que su legado es "eterno".

Del otro lado del Atlántico, la familia real británica honró a una artista que "brindó alegría, consuelo e inspiración a tantos".

Parton inició su carrera a los 13 años en Nashville, la capital del country. Se mudó allí al terminar la escuela secundaria, a finales de la década de 1960, y rápidamente se consolidó como una de las voces más populares de Estados Unidos.

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