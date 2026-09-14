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Embajada de Venezuela

Del abandono a la remodelación: NTN24 revela que embajada del régimen de Venezuela en Washington fue restaurada

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El Departamento de Estado confirmó a NTN24 que "Estados Unidos y las autoridades provisionales de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares".

Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela han dado un giro significativo tras años de ruptura.

La embajada del régimen venezolano en Washington D.C. y el consulado en Nueva York han sido completamente renovados después de permanecer abandonados desde 2019, según constató un equipo de NTN24 que visitó ambas instalaciones.

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Previamente, el Departamento de Estado estadounidense confirmó al canal que "Estados Unidos y las autoridades provisionales de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares".

La declaración oficial añade que "las autoridades provisionales podrán acreditar a diplomáticos en Estados Unidos e iniciar el proceso de restablecimiento de la presencia diplomática".

La transformación del edificio de la embajada en el exclusivo barrio de Georgetown es notable:

Cuando NTN24 visitó la sede el 30 de marzo de 2025, el reportero Roberto Macedonio encontró un inmueble con "signos notables de deterioro absoluto", con basura acumulada, correspondencia sin recoger, puertas dañadas y pintadas vandálicas.

Hoy, el mismo edificio presenta una fachada limpia, la bandera venezolana izada, nuevas cámaras de seguridad y un sistema de iluminación con los colores nacionales amarillo, azul y rojo.

En el interior, visible a través de los cristales, se observa un mostrador preparado para atender al público y un cuadro de Simón Bolívar en la entrada.

El consulado en Nueva York experimentó una transformación similar.

Cerrado desde 2019, cuando Estados Unidos dejó de reconocer a Nicolás Maduro como presidente, el edificio también muestra evidencias de rehabilitación completa, aunque ambas sedes permanecen sin abrir sus puertas al público.

Venezolanos residentes en Washington expresaron sorpresa ante los cambios.

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Una pareja que caminaba por Georgetown declaró a NTN24: "Prácticamente la otra vez pasamos por aquí y esto estaba como abandonado, y ahorita que pasamos otra vez, después como de ocho meses que pasamos, me emocioné cuando vi mi bandera ahí".

Estos desarrollos coinciden con rumores sobre una posible visita de Delcy Rodríguez, jefa interina del régimen venezolano, a Estados Unidos, particularmente a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

El presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio no han descartado un encuentro con la funcionaria venezolana.

El Departamento de Estado vinculó el restablecimiento de relaciones con el apoyo al "Plan de Tres Fases para Venezuela: Estabilización, Recuperación Económica, Reconciliación Política y Transición hacia un Gobierno Elegido Democráticamente".

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