“Guerrillero, guerrillero”: como a Petro, abuchean a Iván Cepeda en aeropuerto de Colombia

El excandidato a la presidencia de Colombia Iván Cepeda recibió gritos y rechazo por parte de la gente en el aeropuerto internacional de Bucaramanga, las personas que estuvieron en el lugar le gritaban “guerrillero, guerrillero” y “fuera, fuera”. Hace no mucho que Gustavo Petro, quien respaldó a Cepeda en las elecciones, también fue increpado por la gente a bordo de un avión rumbo a México que le decían “estamos firmes por la patria”, la frase célebre del presidente Abelardo de la Espriella.