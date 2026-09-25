¿Cuándo empieza a operar la troncal de TransMilenio de la Avenida 68? Esto dijo el alcalde de Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que TransMilenio llegará a la avenida 68, uno de los proyectos de infraestructura vial que ha generado mayor expectativa entre los ciudadanos.

La incorporación de este corredor forma parte del proceso de ampliación del sistema de transporte público de la capital y tiene como objetivo facilitar la conexión entre distintos sectores de Bogotá.

De acuerdo con el alcalde, se espera que TransMilenio empiece a prestar servicio por la avenida 68 en 2027.

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El mandatario explicó que el desarrollo de las obras avanza de acuerdo con el cronograma previsto por la administración distrital. Sin embargo, la fecha definitiva de inicio dependerá de la culminación de los trabajos y de las condiciones necesarias para poner en funcionamiento el corredor.

La avenida 68 es considerada un corredor estratégico debido a que conecta diferentes sectores del norte, centro y sur de Bogotá. La implementación de TransMilenio en esta vía busca facilitar los desplazamientos, reducir los tiempos de viaje y ampliar la cobertura del sistema para los usuarios del transporte público.

Con la puesta en marcha del servicio, los pasajeros que utilizan este corredor tendrán una nueva alternativa para desplazarse y podrán realizar conexiones con otros componentes de la red de transporte de la ciudad. El proyecto incluye la construcción de estaciones y diferentes adecuaciones necesarias para integrar el corredor al sistema.

El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que los trabajos continúan avanzando y resaltó la importancia que tendrá la entrada en funcionamiento de este corredor para la movilidad de Bogotá.

Mientras se completan las obras, el Distrito continúa supervisando las labores necesarias para garantizar que la infraestructura esté preparada antes de comenzar la operación.

La ampliación de TransMilenio por la avenida 68 hace parte de las iniciativas destinadas a fortalecer la red de transporte masivo de Bogotá y atender las necesidades de una ciudad cuya demanda de movilidad continúa creciendo.

Por ahora, los ciudadanos deberán esperar a que finalicen los trabajos para conocer la fecha exacta en la que podrán utilizar el servicio en este corredor.