NTN24
Viernes, 18 de septiembre de 2026
Viernes, 18 de septiembre de 2026
Florentino Pérez

Florentino Pérez visita Ceuta y a nombre del Real Madrid expone su apoyo a zona que vive crisis migratoria

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas recibe un obsequio de manos del presidente del Real Madrid-Foto: EFE
El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas recibe un obsequio de manos del presidente del Real Madrid-Foto: EFE
Juan Vivas agradeció el gesto de la entidad deportiva en medio de la compleja situación humanitaria y de soberanía que atraviesa la región desde finales de julio.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, encabezó este viernes una visita institucional a Ceuta para transmitir el respaldo, cariño y solidaridad del club hacia sus habitantes ante la coyuntura que afronta la ciudad autónoma tras la entrada masiva e irregular de personas registrada a finales del mes de julio.

Durante el acto celebrado en el Palacio Autonómico, la comitiva del club merengue integrada también por el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, y el presidente de honor de la entidad, José Martínez 'Pirri', fue recibida por el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. La jornada incluyó la firma del Libro de Honor y un homenaje público en el Salón del Trono ante la presencia de numerosos ciudadanos.

o

“Aprovecho también este acto para transmitir todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, nuestra solidaridad en estos momentos tan difíciles. Esperamos que la ciudad pueda recuperar la normalidad lo antes posible”, manifestó Florentino Pérez.

Pérez enfatizó que el viaje se venía planificando desde hacía varias semanas en coordinación con la presidencia autonómica, con lo que descartó que obedeciera a coyunturas recientes o polémicas surgidas durante el último partido de liga frente al Elche.

José Martínez 'Pirri', exfutbolista nacido en la ciudad, expresó su orgullo por sus raíces 'caballas' al tiempo que manifestó su tristeza por la crisis actual: “Ceuta forma parte de mi vida, de mis recuerdos y de mis raíces. En estos momentos tan difíciles, estoy con vosotros”.

o

El presidente autonómico Juan Jesús Vivas resaltó que la presencia del Real Madrid no respondía a un compromiso deportivo sino a un acto de aliento, que exalta la defensa de la ciudad trasciende posiciones políticas: “Ceuta no se vende. Ceuta no se rinde. Ceuta se defiende. Ceuta es España”.

Temas relacionados:

Florentino Pérez

Ceuta

España

Real Madrid

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

En el programa La Noche: en primicia los testimonios clave que llevan a la exguerrillera Farc Sandra Ramírez ante la justicia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Desbloqueo o cuentagotas? El desbloqueo parcial a medios en Venezuela ordenada por el régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

De la Espriella lanza dura advertencia al ELN y grupos criminales: "O se entregan o los doy de baja"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Con ayuda de EEUU, el régimen busca acuerdo para movilizar 31 toneladas de oro retenidas por Londres

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Aparato represor intacto: Misión de la ONU documenta torturas con descargas eléctricas en cárceles de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Presuntos miembros del Tren de Aragua | Foto Policía de Bogotá en X: @PoliciaBogota
El Tren de Aragua

Contundente golpe al Tren de Aragua: Gobierno De la Espriella captura presuntos integrantes

Miguel Díaz-Canel, dictador cubano junto a varios de sus colaboradores - Foto de referencia: EFE
Régimen cubano

Indignante: así celebró el dictador de Cuba el sistema penitenciario para ocultar torturas inhumanas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos-Foto: EFE
Acuerdo petrolero

ONU denuncia continuidad del aparato represivo en Venezuela pese a declaraciones de Donald Trump

Centro de torturas El Helicoide, Venezuela - Foto: AFP
Regimen chavista

Aparato represor intacto: Misión de la ONU documenta torturas con descargas eléctricas en cárceles de Venezuela

Secuestrados del ELN - Capturas de video
Colombia

Abandonados: así fue como el Gobierno Petro dejó a secuestrados del ELN: "Mi padre es un hombre mayor"

Más de Deportes

Ver más
Max Verstappen | Foto: EFE
F1

Así fue el accidente de Max Verstappen que causó preocupación en la carrera de este domingo de la Fórmula 1

Novak Djokovic y Aryna Sabalenka en el US Open 2026. (AFP)
Tenis

El tenista serbio Novak Djokovic y la bielorrusa Aryna Sabalenka fueron derrotados en el US Open

la copa de la Liga de Campeones Femenina UEFA- Foto: EFE
Champions League

La Champions League Femenina define la ruta para las colombianas Linda Caicedo y Mayra Ramírez

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Lluvias - Foto de referencia Canva
Venezuela

La Onda Tropical 47 avanza con rumbo al centro de Venezuela y persiste presencia de polvo del Sahara

Nicolás Maduro junto a Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Alex Saab: el potencial testigo que podría demoler al dictador Nicolás Maduro

Rodrigo de Paul y Lewandowski - EFE
Rodrigo De Paul

"Dos Copas Américas y una Copa del Mundo, ¿y vos?": así fue la fuerte pelea entre Lewandowski y Rodrigo de Paul en pleno partido

Cilia Flores - Foto EFE
Cilia Flores

"Se debe analizar el peligro de fuga": abogado sobre solicitud de la defensa de Cilia Flores en EE. UU.

Max Verstappen | Foto: EFE
F1

Así fue el accidente de Max Verstappen que causó preocupación en la carrera de este domingo de la Fórmula 1

Elecciones en Estados Unidos (imagen de referencia) - Canva
Casa Blanca

“Solo los estadounidenses deberían elegir a los líderes estadounidenses”: Casa Blanca endurece mensaje sobre voto tras cargos por presunto fraude electoral en EE. UU.

Partido de la NFL (EFE)
NFL

Estudio enciende las alarmas en la NFL: uno de cada cuatro exjugadores padecía una enfermedad cerebral por los constantes golpes en la cabeza

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023