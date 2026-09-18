Florentino Pérez visita Ceuta y a nombre del Real Madrid expone su apoyo a zona que vive crisis migratoria

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, encabezó este viernes una visita institucional a Ceuta para transmitir el respaldo, cariño y solidaridad del club hacia sus habitantes ante la coyuntura que afronta la ciudad autónoma tras la entrada masiva e irregular de personas registrada a finales del mes de julio.

Durante el acto celebrado en el Palacio Autonómico, la comitiva del club merengue integrada también por el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, y el presidente de honor de la entidad, José Martínez 'Pirri', fue recibida por el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. La jornada incluyó la firma del Libro de Honor y un homenaje público en el Salón del Trono ante la presencia de numerosos ciudadanos.

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“Aprovecho también este acto para transmitir todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, nuestra solidaridad en estos momentos tan difíciles. Esperamos que la ciudad pueda recuperar la normalidad lo antes posible”, manifestó Florentino Pérez.

Pérez enfatizó que el viaje se venía planificando desde hacía varias semanas en coordinación con la presidencia autonómica, con lo que descartó que obedeciera a coyunturas recientes o polémicas surgidas durante el último partido de liga frente al Elche.

José Martínez 'Pirri', exfutbolista nacido en la ciudad, expresó su orgullo por sus raíces 'caballas' al tiempo que manifestó su tristeza por la crisis actual: “Ceuta forma parte de mi vida, de mis recuerdos y de mis raíces. En estos momentos tan difíciles, estoy con vosotros”.

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El presidente autonómico Juan Jesús Vivas resaltó que la presencia del Real Madrid no respondía a un compromiso deportivo sino a un acto de aliento, que exalta la defensa de la ciudad trasciende posiciones políticas: “Ceuta no se vende. Ceuta no se rinde. Ceuta se defiende. Ceuta es España”.