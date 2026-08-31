Con un contrato histórico de 3.000 millones de euros, Israel construirá para Grecia un sistema de defensa aérea integral denominado “Escudo de Aquiles”

Los gobiernos de Israel y Grecia formalizaron un acuerdo de cooperación militar valorado en aproximadamente 3.000 millones de euros para el desarrollo e implementación del “Escudo de Aquiles” un complejo sistema de defensa antiaérea y antimisiles destinado a proteger el territorio griego.

La firma del convenio, calificado por el Ministerio de Defensa israelí como la mayor exportación de material militar en la historia bilateral entre ambos países, estuvo a cargo del director general de Defensa israelí, el general Amir Baram, y su homólogo griego, Ioannis Bouras.

“La elección de tecnología israelí por parte de Grecia como pilar fundamental de su programa de desarrollo de defensa aérea más ambicioso de la última década refleja la profunda confianza que existe entre ambos países”, destacó el Ministerio de Defensa de Israel en un comunicado oficial.

El proyecto desplegará una cobertura multicapa diseñada por los principales contratistas de defensa del país hebreo, las firmas Rafael e Israel Aerospace Industries.

Incluirá radares multimisión MMR fabricados por la filial ELTA Systems y una red nacional de mando y control desarrollada por Rafael, de manera complementaria, se firmó una adición por 26 millones de euros para la entrega del sistema Drone Dome, enfocado en la neutralización de vehículos aéreos no tripulados.

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El contrato contempla una alianza de transparencia tecnológica que permitirá a la industria militar de Grecia participar en la fabricación, ensamblaje y mantenimiento del equipamiento, con esta iniciativa, Atenas busca consolidar su superioridad y disuasión aérea en una región de alto valor geopolítico.