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El giro del chavismo frente al “imperialismo” en la ONU: Del azufre de Chávez al agradecimiento de Delcy

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
En su intervención en la asamblea general de la ONU, Delcy Rodríguez agradeció al presidente Donald Trump por “su disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas con Venezuela”, lo que significa un giro en la postura del chavismo frente al “imperialismo”. Cabe recordar que Delcy Rodríguez lo acusaba en el pasado de querer sembrar el terror en Venezuela y que, en una asamblea general de la ONU, Hugo Chávez, creador de la tiranía venezolana, dijo, después del discurso del entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, una frase que quedó en la historia: “ayer estuvo el diablo aquí y huele a azufre todavía”.

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