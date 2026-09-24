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Jueves, 24 de septiembre de 2026
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Oro venezolano

Delcy y su fiebre del oro: estaría buscando una reunión urgente con el Tesoro de EE. UU. para sacar el oro venezolano en Inglaterra

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
NTN24 conoció esta información de una fuente cercana al régimen venezolano.

La encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, estaría intentando concretar una reunión urgente con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, antes de regresar a Venezuela, según información obtenida por NTN24 de una fuente cercana al régimen.

El encuentro, que aún requiere autorización de la Casa Blanca, tendría como objetivo principal que Venezuela regrese al sistema internacional bancario SWIFT, lo que permitiría al Banco Central de Venezuela realizar transferencias internacionales con todos los países del mundo.

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Actualmente, estas operaciones son imposibles debido a las sanciones impuestas por la falta de democracia en el país. Hasta el momento, la administración Trump no ha dado permiso para la reunión que podría realizarse en los próximos días.

Paralelamente, Rodríguez mantiene su campaña para recuperar las 31 toneladas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra, equivalentes a 2.500 lingotes.

Estas reservas fueron enviadas a las bóvedas británicas en 2008 durante el gobierno de Hugo Chávez, pero desde 2019 permanecen bloqueadas por orden de la justicia británica.

La ex primera ministra británica Teresa May, quien restringió el acceso a estas reservas, fue consultada por NTN24 sobre las pretensiones de Rodríguez.

May señaló: "Obviamente hemos visto algunos cambios en Venezuela y Estados Unidos ha tenido un papel en eso, pero el Reino Unido tiene que tener cuidado en sus relaciones con Venezuela y ver cómo las cosas se desarrollan".

La cronología del oro venezolano muestra que en 2018, Nicolás Maduro comenzó a exigir la devolución de las reservas.

En 2019, el Banco de Inglaterra bloqueó el acceso del régimen a los lingotes tras el reconocimiento del gobierno interino de Juan Guaidó por parte de los primeros ministros Teresa May y Boris Johnson.

En 2022, la justicia británica falló en contra de las pretensiones de Maduro y el oro permaneció en Londres.

Rodríguez ha mantenido durante años una ofensiva jurídica y política para recuperar los lingotes.

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En 2020, bajo el pretexto de contar con fondos para atender la pandemia de COVID-19, la entonces número dos de Maduro intensificó sus reclamos, argumentando que "ese oro es de nuestro pueblo" y debe estar disponible para atender las "consecuencias terribles, trágicas" de la pandemia.

La encargada del régimen venezolano calificó en el pasado de "piratería" y "robo" la decisión británica, amenazando con llevar el caso a la Corte Penal Internacional. "Usted es lo que es un depositario.

Usted lo que hace es guardar oro", declaró Rodríguez refiriéndose al Banco de Inglaterra. El propio Maduro también calificó de "operación de secuestro y robo" la retención de las reservas venezolanas en territorio británico.

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