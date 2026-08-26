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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Petro e Iván Cepeda presentaron el "gabinete por la vida" para hacer oposición a Abelardo de la Espriella: "Será una formidable herramienta de la defensa"

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Petro e Iván Cepeda - EFE
Petro e Iván Cepeda - EFE
Esto se dio por medio de una ceremonia que se realizó en Bogotá, específicamente en el piso 30 de las Residencias Tequendama, en la mañana del 26 de agosto.

El expresidente Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico, y el senador Iván Cepeda presentaron el “gabinete por la vida”, un equipo de exfuncionarios de su gobierno que se encargará de hacerle control político a la administración de Abelardo De La Espriella. Esto se dio por medio de una ceremonia que se realizó en Bogotá, específicamente en el piso 30 de las Residencias Tequendama, en la mañana del 26 de agosto.

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El “gabinete alternativo”, inspirado en la política europea, está integrado por exministros y exdirectores del Ejecutivo, quienes lograron especializarse en diferentes materias y ahora serán los encargados de supervisar, desde la oposición, cada cartera del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Será una formidable herramienta de la defensa de la democracia en Colombia. El gabinete por la vida significa prepararnos para el futuro, significa defender las conquistas alcanzadas. Somos una oposición firme, serena, multitudinaria, somos el futuro de Colombia”, afirmó Iván Cepeda en la ceremonia de presentación del Gabinete.

Los integrantes del “gabinete” serán Guillermo Alfonso Jaramillo (exministro de Salud), Felipe Harman (exdirector de la Agencia Nacional de Tierras), Astrid Cáceres (exdirectora del ICBF), Germán Ávila (ministro de Hacienda), Rosa Yolanda Villavicencio (excanciller), Clara López (excandidata presidencial), Irene Vélez (exministra de Ambiente), Daniel Rojas (exministro de Educación), Antonio Sanguino (exministro de Trabajo), Gustavo Bolívar (exdirector del Departamento de Prosperidad Social), Jaime Dussán (exdirector de Colpensiones) y Óscar Andrés Camacho (exministro de Minas).

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Luego de anunciar a las personas que integrarán el “gabinete”, el expresidente Gustavo Petro afirmó que este tiene como fin ir en contra de las “políticas en contra de la vida” y proponer nuevas políticas.

El gabinete tiene la misión de dar luz. La política progresista tiene que ser racional. (...). (El gabinete) es para criticar políticas que vayan contra la vida, sí, pero es para proponer nuevas políticas, no solo repetir las que ya hicimos”, aseveró Petro.

Finalmente, el excandidato presidencial Iván Cepeda, quien perdió las elecciones contra el presidente ya posesionado, Abelardo De La Espriella, reiteró que el “gabinete por la vida” no será solamente un espacio para la crítica rigurosa a las decisiones del nuevo Gobierno, sino que “será un espacio para proponer y trabajar por salidas frente a la conjunción de desastres naturales que enfrenta el país; será un instrumento, formular alternativas y ofrecer soluciones concretas frente a los desafíos que en materia económica, política y social enfrenta Colombia”.

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