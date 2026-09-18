NTN24
Viernes, 18 de septiembre de 2026
Viernes, 18 de septiembre de 2026
Colombia

"Yo estoy bien": las últimas palabras del guarda que murió asesinado tras defender a compañera de pareja que la agredió tras colarse en TransMilenio

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Transmilenio en Bogotá - Foto Canva y EFE
Transmilenio en Bogotá - Foto Canva y EFE
Cristian Garzón, de 27 años, recibió dos heridas en el pecho durante un altercado en la estación Terreros, en Soacha.

Un guarda de seguridad de TransMilenio falleció este viernes 18 de septiembre luego de ser atacado con arma blanca en un procedimiento de control a la evasión en la estación Terreros, ubicada en Soacha, Cundinamarca. La víctima ha sido identificada como Cristian Garzón, de 27 años, quien pertenecía a la empresa de vigilancia TOP GUARD Ltda.

o

El hecho ocurrió cerca de las 9:50 de la mañana, hora local, cuando guardas desarrollaban controles en la estación. Según las primeras versiones que se conocen por parte de las autoridades y medios locales, una pareja trató de ingresar al sistema sin pagar el pasaje y se produjo una confrontación con los trabajadores encargados de impedir la evasión.

Durante el altercado, uno de los presuntos agresores presuntamente sacó un arma blanca y amenazó a una de las guardas. Garzón se interpuso para proteger a su compañera y recibió dos heridas en el pecho. Sus compañeros trataron de auxiliarlo y trasladarlo a un centro asistencial, pero las lesiones han sido de gravedad y murió minutos después.

La compañera que estaba en medio de la situación narró posteriormente a Caracol Radio que Garzón se interpuso entre ella y el agresor. Según ella, tras ser herido, el joven intentó tranquilizarla y le dijo: “Todo bien, yo estoy bien”. Poco tiempo después empezó a perder el conocimiento.

La Policía ha confirmado la captura de dos personas que están siendo señaladas como presuntas responsables del ataque. Las autoridades tendrán que establecer cuál fue la participación individual de cada una y determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la agresión.

o

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó el asesinato y solicitó que los responsables sean llevados ante la justicia. El mandatario confirmó las capturas y aseguró que las autoridades van a trabajar para que el crimen no quede impune.

El caso vuelve a poner el foco a las agresiones que afrontan los trabajadores encargados de controlar la evasión dentro de TransMilenio. Medios locales indicaron que, según cifras presentadas por el concejal Juan David Quintero, entre enero y abril de este año se registraron 184 agresiones contra guardas de seguridad que tiene relación con evasores del pasaje.

Temas relacionados:

Colombia

Transmilenio

Asesinato

Bogotá

Internacional

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

En el programa La Noche: en primicia los testimonios clave que llevan a la exguerrillera Farc Sandra Ramírez ante la justicia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Desbloqueo o cuentagotas? El desbloqueo parcial a medios en Venezuela ordenada por el régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

De la Espriella lanza dura advertencia al ELN y grupos criminales: "O se entregan o los doy de baja"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Con ayuda de EEUU, el régimen busca acuerdo para movilizar 31 toneladas de oro retenidas por Londres

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Aparato represor intacto: Misión de la ONU documenta torturas con descargas eléctricas en cárceles de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Presuntos miembros del Tren de Aragua | Foto Policía de Bogotá en X: @PoliciaBogota
El Tren de Aragua

Contundente golpe al Tren de Aragua: Gobierno De la Espriella captura presuntos integrantes

Miguel Díaz-Canel, dictador cubano junto a varios de sus colaboradores - Foto de referencia: EFE
Régimen cubano

Indignante: así celebró el dictador de Cuba el sistema penitenciario para ocultar torturas inhumanas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos-Foto: EFE
Acuerdo petrolero

ONU denuncia continuidad del aparato represivo en Venezuela pese a declaraciones de Donald Trump

Centro de torturas El Helicoide, Venezuela - Foto: AFP
Regimen chavista

Aparato represor intacto: Misión de la ONU documenta torturas con descargas eléctricas en cárceles de Venezuela

Secuestrados del ELN - Capturas de video
Colombia

Abandonados: así fue como el Gobierno Petro dejó a secuestrados del ELN: "Mi padre es un hombre mayor"

Más de Actualidad

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos - Foto: EFE
Marco Rubio

“Trump y yo somos inquebrantables en nuestro compromiso de que Cuba será libre”: Marco Rubio tras sanciones contra un nieto de Raúl Castro

Petróleo en Venezuela | Foto: EFE
Estados Unidos

“Este acuerdo es solo una pieza de un proyecto más grande”: Estados Unidos revela su plan para Venezuela y su petróleo

Gobienro informa control sobre los incendios en el Tolima - Foto de referencia: EFE
Incendios forestales

Gobierno de De la Espriella asegura que controla el 84% de incendios forestales en Tolima

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos - Foto: EFE
Marco Rubio

“Trump y yo somos inquebrantables en nuestro compromiso de que Cuba será libre”: Marco Rubio tras sanciones contra un nieto de Raúl Castro

Petróleo en Venezuela | Foto: EFE
Estados Unidos

“Este acuerdo es solo una pieza de un proyecto más grande”: Estados Unidos revela su plan para Venezuela y su petróleo

Gobienro informa control sobre los incendios en el Tolima - Foto de referencia: EFE
Incendios forestales

Gobierno de De la Espriella asegura que controla el 84% de incendios forestales en Tolima

Fiscalía de El Salvador - Foto: EFE
El Salvador

El Salvador impone la primera cadena perpetua por feminicidio tras reforma constitucional

Departamento de Estado de EE. UU. - EFE
Estados Unidos

Estados Unidos elogia a De La Espriella por decisiones sobre extradiciones y critica al Gobierno Petro por no haberlo hecho antes

El reclamo de Javier Milei sobre las Malvinas de un buque-Foto: EFE
Malvinas

Tras la demanda, la Justicia argentina ordena frenar el megaproyecto petrolero en las islas Malvinas

Presunto asesino de Ana Lucía González, la niña de 9 años - Captura de pantalla de la Fiscalía Colombia
Feminicidio

Presunto asesino de Ana Lucía González, la niña de 9 años hallada en una alcantarilla en el sur de Bogotá, no aceptó cargos: esta fue la decisión del juez

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023