"Yo estoy bien": las últimas palabras del guarda que murió asesinado tras defender a compañera de pareja que la agredió tras colarse en TransMilenio

Un guarda de seguridad de TransMilenio falleció este viernes 18 de septiembre luego de ser atacado con arma blanca en un procedimiento de control a la evasión en la estación Terreros, ubicada en Soacha, Cundinamarca. La víctima ha sido identificada como Cristian Garzón, de 27 años, quien pertenecía a la empresa de vigilancia TOP GUARD Ltda.

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El hecho ocurrió cerca de las 9:50 de la mañana, hora local, cuando guardas desarrollaban controles en la estación. Según las primeras versiones que se conocen por parte de las autoridades y medios locales, una pareja trató de ingresar al sistema sin pagar el pasaje y se produjo una confrontación con los trabajadores encargados de impedir la evasión.

Durante el altercado, uno de los presuntos agresores presuntamente sacó un arma blanca y amenazó a una de las guardas. Garzón se interpuso para proteger a su compañera y recibió dos heridas en el pecho. Sus compañeros trataron de auxiliarlo y trasladarlo a un centro asistencial, pero las lesiones han sido de gravedad y murió minutos después.

La compañera que estaba en medio de la situación narró posteriormente a Caracol Radio que Garzón se interpuso entre ella y el agresor. Según ella, tras ser herido, el joven intentó tranquilizarla y le dijo: “Todo bien, yo estoy bien”. Poco tiempo después empezó a perder el conocimiento.

La Policía ha confirmado la captura de dos personas que están siendo señaladas como presuntas responsables del ataque. Las autoridades tendrán que establecer cuál fue la participación individual de cada una y determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la agresión.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó el asesinato y solicitó que los responsables sean llevados ante la justicia. El mandatario confirmó las capturas y aseguró que las autoridades van a trabajar para que el crimen no quede impune.

El caso vuelve a poner el foco a las agresiones que afrontan los trabajadores encargados de controlar la evasión dentro de TransMilenio. Medios locales indicaron que, según cifras presentadas por el concejal Juan David Quintero, entre enero y abril de este año se registraron 184 agresiones contra guardas de seguridad que tiene relación con evasores del pasaje.