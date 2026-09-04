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De la Espriella lanzó fuerte y directa advertencia al gobernador de Nariño por posibles negociaciones con grupos armados

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Abelardo de la Espriella - AFP - EFE
Abelardo de la Espriella - AFP - EFE
El presidente dijo que ningún mandatario regional puede ni podrá negociar por su cuenta y aseguró que quien cruce esa línea tendrá que responder ante la justicia.

El presidente Abelardo de la Espriella realizó este viernes una advertencia directa al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, en la Cumbre de Gobernadores realizada en Mompox, Bolívar , al referirse a posibles contactos de autoridades territoriales con estructuras armadas ilegales.

De la Espriella se enfatizó al declarar que ningún gobernador o alcalde puede adelantar negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con organizaciones que su Gobierno y como terroristas.

“Ningún gobernador ni ningún alcalde puede adelantar por su cuenta negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas”, aseguró el mandatario.

El presidente agregó que quienes atraviesen esa línea van a tener que responder ante la justicia y cuestionó que funcionarios territoriales puedan desarrollar acuerdos al margen del Gobierno Nacional al tiempo que integrantes de la Fuerza Pública enfrentan a los grupos armados.

“Me encargaré de que aquel que atraviese esa línea responda ante la justicia”, sostuvo De la Espriella en su intervención.

Luego de fijar esa posición general, el presidente dirigió sus palabras directamente hacia Luis Alfonso Escobar.

“Quiero ser muy claro y quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño. Está advertido”, manifestó.

La advertencia llega en medio de la posición de línea dura que adoptó el Gobierno frente a las estructuras armadas y luego de la decisión de cerrar mesas de diálogo heredadas de la política de Paz Total de la administración de Gustavo Petro.

El mandatario afirmó igualmente que no dejarán que las autoridades locales establezcan acuerdos por fuera de los mecanismos que están definidos por el Ejecutivo.

“No voy a tolerar bajo ninguna circunstancia que, mientras nuestros soldados y policías arriesgan sus vidas para enfrentar a esos bandidos, alguna autoridad intenta hacer pactos por debajo de la mesa con los enemigos de la patria”, afirmó, según Semana.

El Ejecutivo planteó que la nueva estrategia estará enfocada en la acción de la Fuerza Pública y en el sometimiento a la justicia, en lugar de seguir negociaciones con estructuras que sigan ejerciendo actividades criminales.

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