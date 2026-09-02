"Cubierto de óxido y deteriorado" portaaviones USS Abraham Lincoln arribó a Tailandia tras más de 250 días desplegado en Medio Oriente

El USS Abraham Lincoln, un portaviones estadounidense que levantó polémica por las condiciones a bordo de sus tripulantes durante más de nueve meses de travesía, arribó este miércoles a un puerto tailandés.

El enorme buque de propulsión nuclear llegó al puerto de Laem Chabang, al sur de la capital Bangkok, tras pasar 286 días en altamar.

Sus cerca de 5.000 tripulantes tienen permiso para pasar cinco días en la cercana estación balnearia de Pattaya, un habitual destino de descanso para las tropas estadounidenses desde la guerra de Vietnam.

El USS Abraham Lincoln partió de California en noviembre de 2025 para cumplir una misión en el mar de China Meridional y fue desviado hacia Oriente Medio antes de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que desataron la guerra regional hace seis meses.

Los reportes sobre el deterioro de las condiciones de vida y problemas de salud mental a bordo, incluidos intentos de suicidio, han ocupado los titulares en Estados Unidos, lo que ha provocado renovadas críticas al conflicto lanzado por el presidente Donald Trump contra la república islámica.

La turística localidad de Pattaya se prepara para recibir a los marineros e infantes de Marina. Sus autoridades desplegaron a unos 600 agentes para "garantizar la seguridad y ofrecer la asistencia necesaria", dijo a la AFP Narit Niramaiwong, gobernador de la provincia de Chonburi.

"Estamos todos muy entusiasmados, va a haber mucho movimiento", celebró Anthony "AJ" Jones, un músico neozelandés de 60 años que actúa cada noche en el bar de playa M's Mojito.

"Será una bendición para los negocios", dijo a la AFP mientras repasaba apresuradamente clásicos del repertorio estadounidense.

Según la prensa local, las autoridades de Pattaya vetaron a los tripulantes el acceso a las zonas más conocidas por la vida nocturna de esta ciudad costera, uno de los principales destinos mundiales del turismo sexual y que desde hace años intenta desmarcarse de esa reputación.

Los marineros también tendrán prohibido practicar deportes acuáticos y consumir marihuana, advirtió el alcalde de Pattaya, Poramase Ngampiches, quien insistió en la importancia de la "seguridad" y los animó a visitar centros comerciales y lugares de interés religioso.

El alcalde declaró esta semana que recientemente se había llevado a cabo una redada contra las trabajadoras sexuales, pero negó que estuviera relacionada con la llegada de los estadounidenses.

El enorme portaviones permanecerá en Laem Chabang hasta el domingo, según el regidor, que espera un impacto económico de unos 100 millones de bahts (unos 3,1 millones de dólares).