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Martes, 01 de septiembre de 2026
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estrecho de Ormuz
Programa: La Mañana

Dos buques petroleros atacados en estrecho de Ormuz: crudo sube 2% en medio del incidente

septiembre 1, 2026
Por: Miguel Pedreros
El impacto en los mercados fue inmediato.

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