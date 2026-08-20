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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Estados Unidos

Estados Unidos pide a China "alinearse" para aislar al régimen de Irán: "Estamos aplicando la máxima presión"

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Trump y su anuncio de la firma de un acuerdo con el régimen de Irán - Foto: Canva / AFP
Trump y su anuncio de la firma de un acuerdo con el régimen de Irán - Foto: Canva / AFP
El presidente Trump ha mantenido una política de "máxima presión" contra el régimen de Irán.

Estados Unidos exigió este jueves tanto a sus aliados como a China que se sumen a la nueva campaña del presidente Donald Trump para aislar la economía iraní y provocar "el colapso" del gobierno de Teherán.

Las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, subrayaron cómo Trump está pasando de ejercer presión militar a ejercer presión económica sobre Teherán, mientras su impopular guerra se acerca a los seis meses.

"Va a funcionar en Irán y va a hacer colapsar al régimen", dijo Bessent al canal CNBC. "Va a ser la mayor operación de aislamiento económico coordinado en la historia mundial", añadió.

Consultado sobre sus aliados, Bessent lanzó una advertencia: "(Están) con nosotros o contra nosotros".

Ante la pregunta de si Estados Unidos presionaría a China, señaló que "muchas conversaciones es mejor tenerlas en privado", pero instó a Pekín a "sumarse al plan".

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Este plan contra Irán significa que es menos probable que Estados Unidos vuelva a realizar operaciones militares de gran envergadura contra el país, explicó Bessent.

"Si estamos aplicando la máxima presión económica, eso significa que probablemente no habrá una reactivación bélica a gran escala, pero enfatizaré que eso es por ahora", declaró.

Trump anunció el miércoles en un extenso mensaje en su red Truth Social que la "operación económica" contra Irán sería "aplastante" y que "cualquier país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales brinden cualquier tipo de salvavidas a Irán afrontará a su vez tremendas consecuencias económicas".

En un extenso mensaje en su red Truth Social, Trump anunció "¡LA OPERACIÓN ECONÓMICA MÁS APLASTANTE JAMÁS EMPRENDIDA CONTRA NINGÚN PAÍS!, al exigir que cese "el contrabando de petróleo, el intercambio de divisas" y "las transferencias de efectivo", sin mencionar a ningún país ni dar detalles.

"Anuncio que CUALQUIER país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales brinden cualquier tipo de salvavidas a Irán afrontará a su vez TREMENDAS consecuencias económicas", agregó.

Trump ha mantenido una política de "máxima presión" contra Irán, consistente en imponerle sanciones económicas durante su primer mandato y restablecerlas una vez volvió a la Casa Blanca en enero de 2025.

Pero Irán, por el momento, no ha claudicado. Teherán sigue incluso bloqueando el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave en Oriente Medio por donde transitaba antes de la guerra una quinta parte de los hidrocarburos mundiales.

Los funcionarios iraníes mencionan abiertamente la posibilidad de llevar a cabo operaciones ofensivas en esa ruta, convertida en una palanca estratégica frente a Washington.

Precisamente, durante una reorganización de los puestos clave del mando militar a principios de agosto, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, hizo un llamado a "fortalecer la disuasión máxima y prepararse para llevar a cabo operaciones ofensivas a gran escala".

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