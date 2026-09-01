El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

El acuerdo fue adoptado en junio de 2023 y entró en vigor en enero de 2026. Su objetivo es establecer reglas para conservar la biodiversidad marina en áreas que están fuera de las jurisdicciones nacionales.

“Son todas las aguas internacionales o el alta mar (...) y los fondos marinos, lo cual en su conjunto comprende dos terceras partes del océano”, explicó Mariamalia Rodríguez, directora interina del Programa de Océano de AIDA.

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Entre sus principales herramientas está la posibilidad de crear áreas marinas protegidas en alta mar, además de realizar evaluaciones de impacto ambiental sobre actividades que puedan afectar estos ecosistemas.

El tratado también establece mecanismos para compartir de manera más justa los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos y contempla cooperación científica y transferencia de tecnología, especialmente para países en desarrollo.

Un océano bajo presión

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La contaminación, la sobrepesca, las especies invasoras, el cambio climático, el calentamiento y la acidificación de los océanos ejercen cada vez mayor presión sobre la biodiversidad marina.

Rodríguez destaca que proteger la alta mar también puede tener efectos positivos sobre las zonas costeras, debido a la conexión entre los ecosistemas oceánicos.

“Los ecosistemas oceánicos son altamente interconectados”, señaló la experta.

El acuerdo contempla criterios para identificar zonas que requieran protección, entre ellas aquellas importantes para especies amenazadas, ecosistemas especialmente frágiles o áreas donde ocurran procesos ecológicos fundamentales.