“Quieren subir la presión un poco para demostrar que tienen control”: analista tras atentado del ELN en Colombia

El pasado lunes, en horas de la noche, el municipio de Los Patios, en el departamento de Norte de Santander en Colombia, fue víctima de un ataque terrorista, tras la explosión de un carro bomba enfrente de la estación de policía. Para conversar sobre las represalias que han venido ejecutando los grupos criminales en Colombia, tras la ofensiva contundente del gobierno nacional, el programa La Tarde de NTN24 habló con Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga.