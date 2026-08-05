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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Cártel Jalisco Nueva Generación

Gobierno Trump ofrece más de 100 millones de dólares en recompensas por miembros del Cartel de Jalisco incluido el sucesor de 'El Mencho'

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Alias El Mencho - AFP
Alias El Mencho - AFP
El Departamento de Estado informó que incrementó de 20 a 25 millones de dólares la recompensa por el arresto de Juan Carlos Valencia González, alias "Pelón", quien asumió el liderazgo del CJNG.

El Gobierno de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra el narcotráfico mexicano al anunciar este miércoles un paquete de recompensas superior a 100 millones de dólares por información que conduzca a la captura de varios cabecillas del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal designada como grupo terrorista por la Administración de Donald Trump.

El Departamento de Estado informó que incrementó de 20 a 25 millones de dólares la recompensa por el arresto de Juan Carlos Valencia González, alias "Pelón", quien asumió el liderazgo del CJNG tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho". Este último fue abatido en febrero pasado durante un operativo militar mexicano en el estado de Jalisco.

Entre las ofertas destacadas, Washington ofrece hasta 15 millones de dólares por cada uno de los siguientes objetivos: Audias Flores Silva, alias "Jardinero"; Gonzalo Mendoza Gaytán, conocido como "Sapo"; y Julio Alberto Castillo Rodríguez, apodado "Chorro" y yerno de Oseguera Cervantes.

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Además, el gobierno norteamericano destina hasta 10 millones de dólares por Ricardo Ruiz Velasco, alias "Tripa"; Julio César Montero Pinzón, conocido como "El Tarjetas"; y Carlos Andrés Rivera Varela, alias "La Firma". Una recompensa menor, de hasta dos millones de dólares, se ofrece por Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

Como parte de esta estrategia integral, el Departamento de Estado prohibió la entrada a territorio de Estados Unidos a 65 personas identificadas como familiares o socios de individuos vinculados al CJNG. De este grupo, 26 personas poseían visados vigentes que fueron inmediatamente revocados.

Esta ofensiva se enmarca en la prioridad de la Administración Trump de combatir el narcotráfico ante la crisis del fentanilo que enfrenta Estados Unidos. El país ha registrado cifras récord de muertes por sobredosis de este opioide sintético en años recientes.

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Trump ha designado como grupos terroristas a los principales carteles mexicanos y ha amenazado con realizar ataques militares en territorio mexicano, propuesta que la presidente Claudia Sheinbaum rechaza categóricamente por considerar que vulneraría la soberanía nacional.

El 22 de febrero, en medio de las presiones de Washington, el Ejército mexicano abatió a "El Mencho" durante un operativo en Jalisco. Uno de los criminales más buscados por Estados Unidos murió por heridas de bala en el enfrentamiento.

Las nuevas recompensas reflejan la determinación de Washington de desmantelar las estructuras del CJNG, considerado uno de los carteles más poderosos y violentos de México.

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