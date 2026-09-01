¿Se acerca el regreso de María Corina Machado a Venezuela? Esta sería la fecha de su retorno al país

Este martes, el periodista Casto Ocando afirmó que la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, ya tendría fecha de regreso para ayudar a la transición democrática del país. Según el periodista, fuentes cercanas a Machado, le habrían confirmado que la premio Nobel de Paz estaría regresando a Venezuela en las primeras semanas de septiembre. Para hablar sobre este tema, Génesis Dávila, defensora de derechos humanos y presidente de la ONG Defiende Venezuela, conversó con el programa Club de Prensa.