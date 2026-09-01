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Martes, 01 de septiembre de 2026
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María Corina Machado
Programa: Club de Prensa

¿Se acerca el regreso de María Corina Machado a Venezuela? Esta sería la fecha de su retorno al país

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Este martes, el periodista Casto Ocando afirmó que la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, ya tendría fecha de regreso para ayudar a la transición democrática del país. Según el periodista, fuentes cercanas a Machado, le habrían confirmado que la premio Nobel de Paz estaría regresando a Venezuela en las primeras semanas de septiembre. Para hablar sobre este tema, Génesis Dávila, defensora de derechos humanos y presidente de la ONG Defiende Venezuela, conversó con el programa Club de Prensa.

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