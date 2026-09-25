David Murcia Guzmán se retractó de afirmaciones contra Abelardo de la Espriella: indicó que surgieron por promesas que le hicieron personas cercanas al Gobierno Petro

David Murcia Guzmán, quien fue el cerebro de la pirámide DMG, se retractó de las afirmaciones en las que señaló al presidente Abelardo De La Espriella de haberse quedado con parte de su dinero después de contratarlo como abogado en su proceso.

La retractación de Murcia Guzmán, recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, fue dirigida a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal y responde a la querella presentada por el mandatario.

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El condenado indicó que sus afirmaciones contra De La Espriella surgieron por la promesa de cercanos al Gobierno de Gustavo Petro de convertirlo en gestor de paz y permitirle acceder a su libertad.

En la misiva, sostuvo que “debo poner en conocimiento de su despacho, señores Fiscalía, que dichas manifestaciones estuvieron precedidas de expectativas que me fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior, relacionadas con una eventual vinculación a la figura de gestor de paz y a la posibilidad de acceder, por esa vía, a mi libertad”.

Asimismo, precisó que, tras varios años privado de la libertad, la promesa de ser gestor de paz y quedar en libertad “incidió de manera determinante en mi disposición anímica al momento de conceder la entrevista y presentar la denuncia, llevándome a formular señalamientos que hoy, con serenidad y tranquilidad, reconozco que no corresponden a hechos reales y efectivamente ocurridos”.

Murcia Guzmán aclaró que los honorarios pagados a De La Espriella correspondieron a la “justa contraprestación” por las gestiones jurídicas realizadas por el abogado y recalcó que no existió una “apropiación indebida de dinero alguno en mi perjuicio”.

También precisó que Abelardo De La Espriella no le pidió dinero para ofrecer dádivas a congresistas o servidores públicos.

“Del mismo modo, preciso y dejo constancia de que no me consta y no es cierto que el doctor Abelardo De La Espriella se haya quedado con alrededor de 5.000 millones de pesos y no me los haya devuelto”, aseveró.

En el mismo sentido, desmintió que, en su momento, el Gobierno de Álvaro Uribe haya favorecido al papá de De La Espriella y afirmó que tampoco es cierto que haya estado 18 años privado de la libertad por causa del hoy presidente.

Finalmente, David Murcia Guzmán acotó que no es verdad que Abelardo De La Espriella “haya recibido parte del dinero incautado a la empresa DMG que había en unas bodegas donde se transportaba el dinero de la empresa donde funcionaba toda la custodia del dinero en efectivo”.