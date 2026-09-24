Abelardo de la Espriella anunció arresto de la pareja de alias 'Pinocho', cabecilla principal de Los Pachenca, y advirtió al jefe criminal: "tiene las horas contadas"

Las autoridades colombianas ejecutaron dos operaciones simultáneas contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en los departamentos de Magdalena y Atlántico, resultando en la captura de 17 personas vinculadas al narcotráfico internacional.

Según informó el presidente Abelardo De La Espriella, en Santa Marta y Ciénaga la Policía Nacional y el Ejército realizaron seis allanamientos que concluyeron con 13 capturas.

Entre los detenidos se encuentra alias "Yolima", identificada como compañera sentimental de alias "Pinocho", señalado como cabecilla principal de la estructura criminal.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron cocaína, munición, celulares, panfletos intimidatorios y más de 29 millones de pesos en efectivo.

También fue hallada una tarjeta bancaria a nombre de alias "Pinocho", quien permanece prófugo.

En una segunda intervención denominada Operación Kratos, la Policía Antinarcóticos, en coordinación con la DEA y la Fiscalía, capturó en Santa Marta y Barranquilla a cuatro narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos.

La investigación estableció una conexión de esta organización con el Cártel de Sinaloa, a través de alias "Flash" o "Comando 200". Según las autoridades, la red tenía capacidad para enviar más de dos toneladas de cocaína al mes hacia territorio estadounidense, utilizando los corredores controlados por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

"Voy a acabar con esta estructura criminal. Pinocho tiene las horas contadas", declaró De La Espriella, quien además ordenó seguir la ruta del dinero e investigar a presuntos testaferros o cómplices, incluso dentro del entorno familiar de los capturados.

El mandatario advirtió que alias "Pinocho" y todos los integrantes de su grupo deben "entregarse sin condición alguna, o les daré de baja como en derecho corresponde".

Las operaciones fueron realizadas conjuntamente por la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

La estructura criminal operaba principalmente en el departamento de Magdalena, utilizando panfletos intimidatorios para ejercer control territorial. Los recursos incautados y las capturas forman parte de una estrategia de desarticulación de redes de narcotráfico con presencia en la región Caribe colombiana.

Las autoridades continúan las labores de inteligencia para localizar al cabecilla de la organización y desmantelar completamente la red de narcotráfico que conectaba operaciones locales con carteles internacionales mexicanos.