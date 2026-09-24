NTN24
Jueves, 24 de septiembre de 2026
Jueves, 24 de septiembre de 2026
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anunció arresto de la pareja de alias 'Pinocho', cabecilla principal de Los Pachenca, y advirtió al jefe criminal: "tiene las horas contadas"

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (EFE)
Foto de referencia (EFE)
El mandatario advirtió que alias "Pinocho" y todos los integrantes de su grupo deben "entregarse sin condición alguna, o les daré de baja como en derecho corresponde".

Las autoridades colombianas ejecutaron dos operaciones simultáneas contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en los departamentos de Magdalena y Atlántico, resultando en la captura de 17 personas vinculadas al narcotráfico internacional.

Según informó el presidente Abelardo De La Espriella, en Santa Marta y Ciénaga la Policía Nacional y el Ejército realizaron seis allanamientos que concluyeron con 13 capturas.

o

Entre los detenidos se encuentra alias "Yolima", identificada como compañera sentimental de alias "Pinocho", señalado como cabecilla principal de la estructura criminal.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron cocaína, munición, celulares, panfletos intimidatorios y más de 29 millones de pesos en efectivo.

También fue hallada una tarjeta bancaria a nombre de alias "Pinocho", quien permanece prófugo.

En una segunda intervención denominada Operación Kratos, la Policía Antinarcóticos, en coordinación con la DEA y la Fiscalía, capturó en Santa Marta y Barranquilla a cuatro narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos.

La investigación estableció una conexión de esta organización con el Cártel de Sinaloa, a través de alias "Flash" o "Comando 200". Según las autoridades, la red tenía capacidad para enviar más de dos toneladas de cocaína al mes hacia territorio estadounidense, utilizando los corredores controlados por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

"Voy a acabar con esta estructura criminal. Pinocho tiene las horas contadas", declaró De La Espriella, quien además ordenó seguir la ruta del dinero e investigar a presuntos testaferros o cómplices, incluso dentro del entorno familiar de los capturados.

El mandatario advirtió que alias "Pinocho" y todos los integrantes de su grupo deben "entregarse sin condición alguna, o les daré de baja como en derecho corresponde".

o

Las operaciones fueron realizadas conjuntamente por la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

La estructura criminal operaba principalmente en el departamento de Magdalena, utilizando panfletos intimidatorios para ejercer control territorial. Los recursos incautados y las capturas forman parte de una estrategia de desarticulación de redes de narcotráfico con presencia en la región Caribe colombiana.

Las autoridades continúan las labores de inteligencia para localizar al cabecilla de la organización y desmantelar completamente la red de narcotráfico que conectaba operaciones locales con carteles internacionales mexicanos.

Temas relacionados:

Abelardo de la Espriella

Criminales

Grupos criminales

Policía

Gobierno de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

De llamar "diablo" al presidente de EE. UU. a agradecerle: el cínico giro del chavismo, madurismo y rodrigato

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Delcy demostró que le hablaba a 'Narniazuela', o sea a un país que no existe”: Américo de Grazia sobre intervención de la jefe chavista en la ONU

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Salpicará a varios regímenes? Exnarco dice que Alex Saab, testaferro de Maduro, entregaría a Ortega

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Carrera política de Marco Rubio en ascenso: designado como nuevo asesor de seguridad nacional

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

El giro del chavismo frente al “imperialismo” en la ONU: Del azufre de Chávez al agradecimiento de Delcy

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Los movimientos de Delcy Rodríguez, antes y durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU - Fot: EFE
Regimen chavista

“Delcy demostró que le hablaba a 'Narniazuela', o sea a un país que no existe”: Américo de Grazia sobre intervención de la jefe chavista en la ONU

Declaración sobre organizaciones terroristas extranjeras de la región - Foto: EFE/Canva
Estados Unidos

EE. UU. designa 24 carteles y pandillas de Latinoamérica como organizaciones terroristas extranjeras

Alex Saab y Daniel Ortega | Fotos: EFE
Álex Saab

¿Salpicará a varios regímenes? Exnarco dice que Alex Saab, testaferro de Maduro, entregaría a Ortega

Benjamin Netanyahu - Foto EFE
Benjamín Netanyahu

"Irán tiene mucho miedo de atacar Israel": Alberto Spektorowski tras discurso de Netanyahu en la ONU

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela, y Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Francisco Santos

“Mientras Venezuela siga en manos de Delcy y de los mafiosos, habrá un cáncer de narcotráfico gigante”: Pacho Santos

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella va por los criminales en Santa Marta / FOTO: Captura de pantalla
Abelardo de la Espriella

En la mira de las autoridades colombianas: los 4 cabecillas por los que va el gobierno de De la Espriella

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - EFE.
Abelardo de la Espriella

“La Patria Milagro comienza defendiendo a nuestros niños”: De la Espriella rechazó la detención de Samuel Adrián, director del documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’

Helicóptero Colombia/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Abelardo de la Espriella

Presidente Abelardo de la Espriella pone en marcha la Operación Cazador para capturar a 19 grandes cabecillas criminales

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella va por los criminales en Santa Marta / FOTO: Captura de pantalla
Abelardo de la Espriella

En la mira de las autoridades colombianas: los 4 cabecillas por los que va el gobierno de De la Espriella

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - EFE.
Abelardo de la Espriella

“La Patria Milagro comienza defendiendo a nuestros niños”: De la Espriella rechazó la detención de Samuel Adrián, director del documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’

Helicóptero Colombia/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Abelardo de la Espriella

Presidente Abelardo de la Espriella pone en marcha la Operación Cazador para capturar a 19 grandes cabecillas criminales

Donald Trump y Xi Jinping - Foto EFE
Estados Unidos

Xi Jinping propone una relación "sin conflicto y sin confrontación" entre China y EE. UU. previo a su encuentro con Donald Trump

La Habana (Cuba). EFE
Cuba

Cuba registra 94% de población en extrema pobreza según Observatorio Cubano de Derechos Humanos

Bebé de seis meses que murió y Fiscalía acuso a la mamá - Captura de pantalla Fiscalía de Colombia - X
Fiscalía de Colombia

La Fiscalía de Colombia acusó a madre de bebé de seis meses que murió tras estar 10 días con signos respiratorios que "no fueron atendidos"

Delcy Rodríguez-Foto: EFE
Regimen chavista

"Donde tarde o temprano debería acabar Delcy es en una celda vecina a la de Maduro": eurodiputado Hermann Tertsch analiza visita de la jefe chavista a Nueva York

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023