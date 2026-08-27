Amenazaron con enviar un dron cargado de explosivos a militares que combatían incendio en Suárez, Tolima: “quien debe apagarlo es el Tigre”

Un grave hecho de intimidación fue denunciado en medio de la emergencia por los incendios forestales que afectan al Tolima. Integrantes de la Brigada de Atención y Prevención de Desastres del Ejército Nacional fueron amenazados mientras adelantaban labores para controlar las llamas en el Cerro Las Mercedes, en jurisdicción de Suárez.

Según la denuncia realizada por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, los uniformados recibieron, a través de sus radios de comunicación, un mensaje en el que les advertían que conocían su ubicación, cuántas personas se encontraban en el lugar y las coordenadas exactas donde estaban desplegados.

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Adriana afirma que la amenaza fue directa y que les exigieron no continuar con las labores para apagar el incendio. Además, les advirtieron que, de hacerlo, les enviarían un dron cargado con explosivos.

“Que estaban trabajando allí, que tenían las coordenadas y que iban a mandar un dron cargado y que no intentaran apagar el incendio, que quien debía apagarlo era el Tigre”, afirmó.

Debido a esto, los integrantes de la brigada tuvieron que retirarse temporalmente del punto donde adelantaban las labores, como medida preventiva para proteger su integridad.

Por ahora, las autoridades investigan quién estaría detrás de la intimidación y si existe alguna relación con los hechos que han rodeado los incendios forestales registrados durante las últimas semanas en el departamento.

Cabe resaltar que el hecho ocurrió mientras las autoridades mantienen una operación para controlar el incendio forestal que afecta al Cerro Las Mercedes, una zona ubicada entre los municipios de Suárez y Carmen de Apicalá.

Esta emergencia comenzó a mediados de agosto y, para el 19 de agosto, la Gobernación del Tolima reportaba más de 100 hectáreas afectadas.

Asimismo, la situación ha sido compleja por las condiciones del terreno y la dificultad para acceder a algunos de los puntos afectados. Bomberos, Ejército, organismos de socorro y comunidades de la zona han participado en las labores para contener el fuego.

De hecho, el Cerro Las Mercedes ya registra antecedentes de grandes incendios forestales. En 2023, el Ejército Nacional reportó una emergencia en este mismo sector que, en ese momento, había afectado más de 220 hectáreas y requirió la participación de tropas especializadas y apoyo helicoportado.

Se hace énfasis en que la denuncia de esta amenaza se conoce en medio de las advertencias de la Gobernación del Tolima sobre una posible acción criminal detrás de algunos de los incendios que han afectado al departamento.

Adriana Magali Matiz aseguró que las autoridades cuentan con evidencias e indicios que ya fueron puestos en conocimiento de los organismos de investigación. Entre los elementos mencionados por la gobernadora se encuentran recipientes y gasolina encontrados en el municipio de Carmen de Apicalá, además de denuncias realizadas por habitantes de la región y trasladadas a la Fiscalía General de la Nación.

Del mismo modo, la situación ocurre mientras el Tolima continúa enfrentando una emergencia de gran magnitud por los incendios forestales. El 26 de agosto, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que permanecían activos focos en varios municipios del departamento y que la Policía investigaba una posible acción criminal.

Ese mismo día se confirmó la captura de dos personas por su presunta participación en la provocación de incendios. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido públicamente una relación entre esas capturas y la amenaza contra los militares en Suárez.

Finalmente, mientras se avanza en las investigaciones para determinar quién realizó la amenaza y cuáles eran sus verdaderas intenciones, las autoridades mantienen la atención sobre el Cerro Las Mercedes, donde las labores para contener definitivamente las llamas continúan bajo estrictas medidas de seguridad.