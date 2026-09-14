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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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Príncipe Harry

Esta es la razón por la que el príncipe Harry y Meghan Markle cambiaron de escuela a sus hijos

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
“Es una mezcla entre ‘El show de Truman’ y vivir en un zoológico”: príncipe Harry sobre la vida en la realeza
El príncipe Harry, nieto de la reina Isabel II (EFE)
La decisión aparece solo dos días luego del inicio del curso en Reino Unido y estuvo relacionada con las dificultades del desplazamiento.

El príncipe Harry y Meghan Markle han decidido retirar a sus hijos, Archie y Lilibet, de la escuela británica en la que apenas estaban comenzando el año académico y cambiarlos a otro centro educativo, solo dos días tras su llegada a las aulas. La medida se estaría llevando a cabo debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad en los trayectos.

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Según un portavoz de los duques de Sussex, la decisión se toma luego de consultar con el equipo de seguridad de la familia. El problema tendría relación sobre todo con la distancia entre la vivienda y el colegio, como también del tráfico que hay en los desplazamientos, factores que complicarían las condiciones para proteger a los niños.

La fuente citada por medios británicos detalló que Harry y Meghan se encontraban satisfechos con la institución y que el cambio no refleja una crítica hacia el colegio ni hacia el personal que habría atendido a sus hijos. Por el contrario, la pareja al parecer agradeció el cuidado y el apoyo que recibieron en los primeros días.

El cambio llega pocos días luego de que Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, iniciaran por primera vez su formación escolar en Reino Unido. Los dos vivieron en California desde 2020, cuando Harry y Meghan se retiraron de sus funciones como miembros activos de la familia real británica.

La familia retornó al Reino Unido hace poco, tras varios años en Estados Unidos, y el traslado de los niños a una institución educativa británica se presentó como parte de su adaptación a esta nueva etapa. Una fuente cercana indicó que uno de los objetivos era que los menores tuviesen una conexión más cercana con la cultura y las raíces británicas de su padre.

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No obstante, la seguridad se transformó rápidamente en una prioridad. Harry y Meghan han venido manteniendo una larga disputa por las condiciones de protección que reciben en Reino Unido desde que dejaron de ser miembros activos de la realeza. En este momento no cuentan con protección policial financiada automáticamente por el Estado, una situación que está siendo objeto de controversia y de procesos legales.

Ahora bien, los nombres de la primera escuela y de la nueva institución a la que asistirán Archie y Lilibet sigue estando en reserva por motivos de privacidad y seguridad. La familia igualmente procuró mantener en secreto la ubicación especifica de su nueva residencia en Reino Unido.

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