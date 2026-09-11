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Viernes, 11 de septiembre de 2026
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Foto: Jessi Uribe y Paola Jara
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Música

Jessi Uribe y Paola Jara encienden la "Sala de Despecho" antes de su doble fecha en el Movistar Arena

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Tras arrasar en la taquilla y agotar su primera fecha, los máximos exponentes de la música popular colombiana calentaron motores en Sala de Despecho.

Jessi Uribe y Paola Jara recientemente visitaron la Sala de Despecho en Bogotá, protagonizando una noche que reunió dos universos que hablan el mismo idioma: canciones que se cantan a todo pulmón, historias de amor y desamor.

Esta visita llega en un momento cumbre para los cantantes, quienes se preparan para presentar en la capital su gira conjunta titulada "Despecho a Dos Voces", un espectáculo que contará con dos grandes funciones los próximos 19 y 20 de diciembre en el Movistar Arena, tras haber alcanzado un rotundo SOLD OUT en su primera fecha anunciada.

La afinidad entre ambos conceptos va mucho más allá del nombre. Jessi Uribe y Paola Jara han construido gran parte de sus exitosas carreras interpretando temas que abordan rupturas, orgullo y reconciliaciones, convertidos hoy en himnos de la música popular.

Sala de Despecho trasladó ese mismo sentimiento a una experiencia en vivo, consolidándose como un espacio donde las penas no se esconden, sino que se cantan.

Su paso por este espacio funcionó como la antesala perfecta de lo que Bogotá vivirá a finales de año, reuniendo en un mismo escenario a dos de los referentes más importantes del género popular en el país.

Tras el éxito arrollador de su primera fecha, el público bogotano tendrá una nueva oportunidad de corear sus mayores éxitos el próximo 19 y 20 de diciembre, cerrando el año por lo alto al ritmo del mejor despecho nacional.

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