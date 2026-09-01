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Martes, 01 de septiembre de 2026
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estrecho de Ormuz

Estados Unidos lanza una nueva serie de bombardeos contra objetivos del régimen de Irán

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Nuevos ataques de EEUU al régimen de Irán - Foto: Canva/EFE
Nuevos ataques de EEUU al régimen de Irán - Foto: Canva/EFE
Teherán amenazó con responder militarmente a cualquier bloqueo a sus puertos, mientras Washington sostiene la custodia del tráfico petrolero en la región.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a través del Comando Central (Centcom), ejecutaron una nueva oleada de bombardeos aéreos sobre territorio del régimen iraní, constituyendo la segunda incursión de este tipo en el lapso de una semana y elevando la confrontación en el estrecho de Ormuz.

Las operaciones, iniciadas a las 12:00 hora del este de EE. UU. (16:00 GMT), se dijeron de forma directa contra la infraestructura del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria del régimen, como respuesta a hostilidades recientes contra el transporte comercial e instalaciones militares en la zona.

“Los ataques se producen tras los recientes intentos de agresión por parte del CGRI contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y contra los miembros del servicio militar estadounidense desplegados en la región”, detalló el comunicado oficial del Centcom.

El cruce de acciones militares agrava la crisis energética y de navegación internacional, la ofensiva responde a las incursiones estadounidenses registradas en la isla de Larak, donde Washington neutralizó plataformas de lanzamiento de cohetes con minas marinas, suceso que dejó dos víctimas mortales.

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El presidente del Parlamento del régimen iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que responderán por la vía armada si las fuerzas occidentales intensifican el bloqueo naval contra los buques y puertos del país.

La reactivación de las incursiones aéreas colocó nuevamente al estrecho de Ormuz en el epicentro de la volatilidad económica global, a pesar de los esfuerzos de las fuerzas navales de EE. UU.

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Por esto, para custodiar el paso de buques cisterna mediante rutas seguras cerca de Omán, el pulso militar amenaza con mantener paralizados los flujos regulares de crudo y disparar la presión sobre los mercados internacionales de energía.

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