Estados Unidos lanza una nueva serie de bombardeos contra objetivos del régimen de Irán

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a través del Comando Central (Centcom), ejecutaron una nueva oleada de bombardeos aéreos sobre territorio del régimen iraní, constituyendo la segunda incursión de este tipo en el lapso de una semana y elevando la confrontación en el estrecho de Ormuz.

Las operaciones, iniciadas a las 12:00 hora del este de EE. UU. (16:00 GMT), se dijeron de forma directa contra la infraestructura del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria del régimen, como respuesta a hostilidades recientes contra el transporte comercial e instalaciones militares en la zona.

“Los ataques se producen tras los recientes intentos de agresión por parte del CGRI contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y contra los miembros del servicio militar estadounidense desplegados en la región”, detalló el comunicado oficial del Centcom.

El cruce de acciones militares agrava la crisis energética y de navegación internacional, la ofensiva responde a las incursiones estadounidenses registradas en la isla de Larak, donde Washington neutralizó plataformas de lanzamiento de cohetes con minas marinas, suceso que dejó dos víctimas mortales.

El presidente del Parlamento del régimen iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que responderán por la vía armada si las fuerzas occidentales intensifican el bloqueo naval contra los buques y puertos del país.

La reactivación de las incursiones aéreas colocó nuevamente al estrecho de Ormuz en el epicentro de la volatilidad económica global, a pesar de los esfuerzos de las fuerzas navales de EE. UU.

VEA TAMBIÉN Régimen de Irán extiende oferta de paz a Estados Unidos y promete retomar el diálogo si Trump cumple con una condición o

Por esto, para custodiar el paso de buques cisterna mediante rutas seguras cerca de Omán, el pulso militar amenaza con mantener paralizados los flujos regulares de crudo y disparar la presión sobre los mercados internacionales de energía.