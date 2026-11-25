La abogada y defensora de derechos humanos Linda Loaiza López Soto informó que el tercer juicio contra Luis Antonio Carrera Almoina, acusado por el delito de violación en su caso, tendrá una nueva audiencia este jueves 26 de noviembre a las 10:00 de la mañana.

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La información fue compartida luego de que Loaiza asistiera el martes 24 de noviembre a la quinta audiencia de este proceso judicial, en el que asumió su propia representación legal.

A finales de agosto del año en curso dictaron privativa de libertad contra Carrera Almoina, agresor de Linda Loaiza López.

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El hombre se presentó el 25 de agosto ante la Fiscalía de Derechos Humanos y posteriormente fue trasladado al centro penitenciario Rodeo II.

Linda Loaiza tenía 18 años cuando fue secuestrada el 27 de marzo de 2001 y permaneció cautiva durante casi cuatro meses.

Durante ese período sufrió agresiones físicas, psicológicas y sexuales que le ocasionaron graves lesiones y la llevaron a someterse a 15 cirugías.

Carrera Almoina fue condenado en 2005 a seis años y un mes de prisión. Sin embargo, quedó absuelto de los delitos de violación, tortura y homicidio calificado en grado de frustración, recuperando su libertad en 2008.

En 2018, la Corte IDH declaró responsable al Estado venezolano por las violaciones de derechos sufridas por Loaiza y ordenó continuar de manera efectiva el proceso penal para determinar las responsabilidades correspondientes.

A 25 años del brutal secuestro, tortura y esclavitud sexual que sufrió Linda Loaiza López (en 2001), su caso ha dado un vuelco histórico.