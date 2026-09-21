"Delcy la sabandija llega a la ONU, pero no engaña a nadie": dura declaración de congresista republicano

El representante republicano Carlos Giménez criticó duramente la presencia de la jefa del régimen venezolano Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, a quien calificó de cómplice de décadas de represión del chavismo.

La declaración del congresista por Florida se produce en un contexto de creciente tensión por la presencia de Rodríguez pese a las documentadas violaciones de derechos humanos del régimen.

"Delcy la sabandija llega a la ONU, pero no engaña a nadie. No olvidamos a los asesinados, torturados, presos políticos, perseguidos y a millones de venezolanos obligados a abandonar su patria", escribió Giménez.

El legislador estadounidense, conocido por su postura crítica hacia la dictadura venezolana, agregó que Rodríguez "ha sido cómplice y partícipe de años de represión del narco régimen de Maduro".

Giménez enfatizó que "las víctimas en Venezuela merecen memoria, justicia y libertad", haciendo referencia a las denuncias de violaciones de derechos humanos documentadas por organismos internacionales.

La visita de Rodríguez a la ONU genera controversia en el contexto de las sanciones internacionales que pesan sobre varios funcionarios del gobierno venezolano, incluida ella misma, quien está señalada por Estados Unidos por presunta corrupción y vínculos con el narcotráfico.

Algunos usuarios cuestionaron la efectividad de las acciones del Congreso estadounidense frente a la situación venezolana, mientras otros respaldaron sus declaraciones. Un usuario señaló que la funcionaria de la dictadura venezolana llegaba "bañada en sangre" a la ONU, en referencia a las acusaciones de represión.

La presencia de representantes del gobierno de Maduro en foros internacionales continúa siendo un tema polémico, especialmente entre la diáspora venezolana y legisladores estadounidenses de origen hispano, quienes han mantenido una línea crítica constante hacia el régimen caraqueño.

La situación en Venezuela permanece en el centro del debate político latinoamericano, con millones de personas que han emigrado del país sudamericano en busca de mejores condiciones de vida.

En paralelo, en otra situación curiosa, Delcy estará a pocas cuadras de Nicolás Maduro, preso en Manhattan señalado de delitos relacionados con narcotráfico.