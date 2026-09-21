Protesta contra visita de Delcy Rodríguez a Nueva York: "Cómplice del régimen que ha destruido Venezuela"

La diáspora venezolana en Nueva York se prepara para una protesta masiva este martes a las 11:00 horas frente al edificio de las Naciones Unidas para rechazar la presencia de Delcy Rodríguez, encargada del régimen chavista de Venezuela, quien participará en la Asamblea General de la ONU y se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump. Al respecto, Alexis García, coordinador general de Vente Venezuela en Nueva York y principal organizador de la manifestación, explicó que la convocatoria es para demostrar el repudio y el rechazo categórico a la presencia de la cómplice de un "régimen que ha destruido Venezuela en los últimos 27 años"