¿Los presos políticos están incluidos en los diálogos entre el régimen y la oposición venezolana?

Familiares, sindicalistas y organizaciones de derechos humanos insisten en que el tema de la libertad de los presos políticos en Venezuela debe ser el primer punto de cualquier acuerdo y advierten que no puede hablarse de transición mientras haya personas detenidas por motivos políticos. Sairam Rivas, integrante del comité de familiares y amigos por la libertad de presos políticos, además es pareja de Jesús Armas, ex - preso político, aseveró en La Tarde de NTN24 que “no se puede hablar de diálogos y procesos de transición mientras sigan existiendo presos políticos ni centro de tortura operando en Venezuela”.